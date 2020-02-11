В России

46 минут назад

В Москве бродячие собаки съели мужчину

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В Москве бродячие собаки съели мужчину

Личность мужчины еще не установлена

В Москве бродячие собаки съели местного жителя. Его тело нашли в канаве у дороги, оно было обглодано до костей, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, личность мужчины пока не установлена. На вид ему около 50 лет. Он скончался более пяти дней назад. Тело мужчины нашли без кистей и стоп. Рядом с ним были многочисленные следы собак. Причина смерти мужчины пока также не установлена.

Личность погибшего устанавливается, при нем не обнаружили никаких документов. В настоящее время неизвестно, виновны ли бродячие псы в смерти мужчины или же они нашли его уже мертвым.
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