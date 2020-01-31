Общество
сегодня, 16:53
С площади Победы вывозят киоски
8 1132
Их снос застыл почти на полтора года.
Сегодня в Липецке с площади Победы со стороны одноименного торгового центра начали вывозить киоски.
Управление потребительского рынка администрации Липецка выдало предписание на снос торговых павильонов еще в августе 2018 года. Освобождение от ларьков — часть большого проекта реконструкции площади Победы. Под снос должны были пойти 10 торговых павильонов. Это и киоск прессы, и пара ларьков быстрого питания, и мини-банк, и мастерская по ремонту телефонов, и павильон молочных продуктов.
Но владельцы киосков не согласились с решением мэрии и обратились в суд. Поэтому управление потребительского рынка не стало принудительно освобождать зону от торговли и отправлять павильоны на хранение.
Напомним, что ранее на площади уже перенесли остановку городского транспорта, начали благоустройство сквера, обновили парковочные зоны.
Управление потребительского рынка администрации Липецка выдало предписание на снос торговых павильонов еще в августе 2018 года. Освобождение от ларьков — часть большого проекта реконструкции площади Победы. Под снос должны были пойти 10 торговых павильонов. Это и киоск прессы, и пара ларьков быстрого питания, и мини-банк, и мастерская по ремонту телефонов, и павильон молочных продуктов.
Но владельцы киосков не согласились с решением мэрии и обратились в суд. Поэтому управление потребительского рынка не стало принудительно освобождать зону от торговли и отправлять павильоны на хранение.
Напомним, что ранее на площади уже перенесли остановку городского транспорта, начали благоустройство сквера, обновили парковочные зоны.
8 1132
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