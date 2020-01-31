Общество

сегодня, 16:53

С площади Победы вывозят киоски

8 1132
#благоустройство
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С площади Победы вывозят киоски

Их снос застыл почти на полтора года.

Сегодня в Липецке с площади Победы со стороны одноименного торгового центра начали вывозить киоски.

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Управление потребительского рынка администрации Липецка выдало предписание на снос торговых павильонов еще в августе 2018 года. Освобождение от ларьков — часть большого проекта реконструкции площади Победы. Под снос должны были пойти 10 торговых павильонов. Это и киоск прессы, и пара ларьков быстрого питания, и мини-банк, и мастерская по ремонту телефонов, и павильон молочных продуктов. 

Но владельцы киосков не согласились с решением мэрии и обратились в суд. Поэтому управление потребительского рынка не стало принудительно освобождать зону от торговли и отправлять павильоны на хранение.

Напомним, что ранее на площади уже перенесли остановку городского транспорта, начали благоустройство сквера, обновили парковочные зоны. 

8 1132
#благоустройство
1

Комментарии (8)

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Сталин-психиатр.

3 минуты назад
Снести всё несложно, а вот сделать... Мимо каменного лога проезжая все время думаю: вы может просто так из казны деньги воровать будете? Без этого псевдоблагостройства? А то город в руинах скоро будет.
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Родина

19 минут назад
Давно пора. И циган и бапок с молоком!
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Есть такое дело

47 минут назад
Позже, Уваркину за эту рыгаловку будут проклинать ,места для разгрузки товаров там физически - нет ,а движение интенсивное .
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Интересно

сегодня, 17:26
А когда забор уберут и задать на метал ( СПУТНИК)????????
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Сергей 13

сегодня, 17:15
Этот день войдет, это точно!И цыган пусть заберут.
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Этот день войдет

сегодня, 17:14
в историю Липецка!!! Осталось вывезти оттуда бабок
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читатели сайта

сегодня, 17:07
Позже, а почему мы должны сносить? У нас такой техники нет!
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Позже

сегодня, 17:04
Не забудьте снести рыгаловку с остановки пл.Революции, которую Кухаркина решила построить, не смотря на протесты общественности
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