Происшествия

сегодня, 16:51

Полицейский нанял знакомого для имитации преступления, которое сам потом раскрыл

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#превышение служебных полномочий
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Полицейский нанял знакомого для имитации преступления, которое сам потом раскрыл
Приговором Задонского районного суда старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Задонскому району признан виновным в совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Как установлено материалами уголовного дела, в 2017 году полицейский решил решил сфальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности, чтобы улучшить свои служебные показатели. 

«Для реализации своего плана он предложил знакомому за вознаграждение фиктивно трудоустроиться оператором на АГЗС и заправить бытовой газовый баллон на непредназначенном для этого оборудовании. После этого подсудимый инсценировал проведение «проверочной закупки», задокументировав якобы совершенное преступление. Однако преступление было своевременно выявлено и пресечено», - сообщает детали дела пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Суд приговорил бывшего полицейского к штрафу в 150 тысяч рублей.

- Полицейский был уволен из органов внутренних дел в 2019 году по компрометирующим основаниям, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
6 1051
#превышение служебных полномочий
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Комментарии (6)

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Прохожий

5 минут назад
Шит, ЕГОР, Ха, полностью с вами согласен. Сам работал на госслужбе, где начальник тряс ежеквартально и по году показатели "не ниже аналогичного периода прошлогого года", заставлял из пальца высасывать палки (показатели). А потом в один прекрасный момент за эти самые палки дрюкнули меня. Но я в долгу не остался...
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ЕГОР

29 минут назад
Жертва школы милиции, куда папа отправил по "блату" учиться. Образование получил, а таланта и желания работать нет. А за работу спрашивают. Я бы на месте судьи дело прекратил по мотиву "крайние обстоятельства". Куда бедолаге деваться было от начальства, только так "палку" сделал. А деревенский "Ванек" из котрого возможно получился бы хороший опер и которого на экзаменах завалили - нервно курит в сторонке. И с врачами у нас так......
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Шит

39 минут назад
Пока не начнут как минимум увольнять руководителей полицейских, так и будут выдумывать преступления а потом их раскрывать, это и есть палочная система....
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Фрэнк Гудвин

49 минут назад
Старая схема, обкатанная полицией ещё до октябрьского переворота 1917 года . Вроде бы даже гений российского сыска Путилин этим грешил.
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Мячиков

54 минуты назад
Не штрафовать надо, а сажать в тюрьму! Желательно на пожизненно.
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Ха

сегодня, 17:05
Итоги палочной системы! Кто тогда был у руля в области? Отбитый?
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