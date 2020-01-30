Полицейский нанял знакомого для имитации преступления, которое сам потом раскрыл

Приговором Задонского районного суда старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Задонскому району признан виновным в совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.



Как установлено материалами уголовного дела, в 2017 году полицейский решил решил сфальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности, чтобы улучшить свои служебные показатели.



«Для реализации своего плана он предложил знакомому за вознаграждение фиктивно трудоустроиться оператором на АГЗС и заправить бытовой газовый баллон на непредназначенном для этого оборудовании. После этого подсудимый инсценировал проведение «проверочной закупки», задокументировав якобы совершенное преступление. Однако преступление было своевременно выявлено и пресечено», - сообщает детали дела пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



Суд приговорил бывшего полицейского к штрафу в 150 тысяч рублей.



- Полицейский был уволен из органов внутренних дел в 2019 году по компрометирующим основаниям, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

