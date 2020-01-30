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НЛМК начал опытную эксплуатацию автоматизированной системы планирования производства

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#автоматизированные системы
НЛМК начал опытную эксплуатацию автоматизированной системы планирования производства

НЛМК приступил к опытно-промышленной эксплуатации автоматизированной системы календарного планирования производства. Система интегрирована в бизнес-процессы на всех этапах планирования производства и продаж. Основные цели проекта – оптимизация загрузки производства с ростом производительности, а также повышение качества клиентского сервиса. 

Как сообщает ПАО «НЛМК», при поступлении нового заказа от клиента система автоматически определяет его исполнимость, рассчитывает время исполнения с учетом текущего портфеля заказов и уровня загрузки мощностей, оптимального графика использования оборудования и других факторов. Произведенная продукция будет поставлена потребителю точно в срок.  

«Внедрение системы календарного планирования производства – это совокупность ИТ-оптимизаторов и трансформации бизнес-процессов, которые затрагивают работу службы продаж, планирования, производства, логистики и ремонтов. В основе внедряемого решения лежат лучшие отраслевые практики планирования. В результате мы сможем обеспечить высокую точность поставок и повысить конкурентные преимущества клиентов, а также увеличить объемы производства благодаря расшивке узких мест в технологической цепочке», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.  

Общий объем инвестиций в систему составит более 1 млрд рублей. Внедрение в промышленную эксплуатацию запланировано на 2 кв. 2020 года.  
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#автоматизированные системы

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