Общество

сегодня, 10:15

Гражданский активист сдал браконьера

9 964
#рыбалка #браконьер
3
Гражданский активист сдал браконьера

Неравнодушный липчанин обратился на «горячую линию» инспекции с доказательствами незаконного лова рыбы.

На телефон «горячей линии» липецкого отдела рыбоохраны от гражданского активиста поступило сообщение, касающееся браконьерства. Неравнодушный липчанин сообщил, что заметил в селе Чернава в Измалковском районе на водоеме "Красный Лесок" подозрительного рыбака, который вел лов с использованием запрещенных приспособлений. Мужчина снял нелегальную рыбалку на видео и предоставил запись правонарушения рыбинспекторам.

- Оперативная информация была направлена государственному инспектору по Измалковскому района Липецкой области. Инспектор провел проверку и установил браконьера. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.37 ч.2 КоАП РФ, - сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

В ведомстве напоминают, что информацию о браконьерах стоит сообщать по телефону «горячей линии» (4742) 25-10-14.
9 964
#рыбалка #браконьер
3

Комментарии (9)

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Ответ

4 минуты назад
Житель, причём , к браконьерам так таковым претензий не возникло , а т.н. гражданский активист оказывается подленький людишка !
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Ответ

6 минут назад
Житель, в том , что по замыслу этого дуремара , гражданскому активисту надо было подойти к браконьеру и вежливо сказать , что браконьерничать нехорошо !
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Житель

11 минут назад
Ахаха, а в чём подлость?
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игорь

12 минут назад
Пенсионер, у вас дедуля начался маразм.Любители не наносят ущерб рыбе.Самый большой ущерб наносит правление нашими ресурсами.Вот например в прошлом году когда Волжская ГЭС закрыла резко вод.То вНа в.Волге и ее притоках икра осталась на траве.И погибло много малька.Вот где ущерб.Головой надо думать дедуля
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молодой тупняк

18 минут назад
А этот активист докладывает когда рыба травится в водоёмах от удобрений и заводов?! Или с такими людьми боиться бадаться?! я предлагаю таким активистам смотреть за браконьерами у которых всё схвачено и поставлено на поток, а по поводу запрета на 5 лет это через чур, годика хватит.
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Перри Мейсон

31 минуту назад
Борец с "рыбохамами"?
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Пенсионер

34 минуты назад
Нужно запретить зимнею рыбалку и летнею на одну удочку сроком на пять лет . Ловить только в платных прудах . За пять лет рыбы только станет больше . Как в Чернобыле где нет людей очень много рыбы развелось .
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111

36 минут назад
Ахаха, и правильно делает. Ибо нех*й браконьерить
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Ахаха

49 минут назад
Молодец какой. Выполнил свой долг. Теперь спит спокойно и гордится собой. Ненавижу таких подленьких людишек
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