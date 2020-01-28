Гражданский активист сдал браконьера

Неравнодушный липчанин обратился на «горячую линию» инспекции с доказательствами незаконного лова рыбы.

На телефон «горячей линии» липецкого отдела рыбоохраны от гражданского активиста поступило сообщение, касающееся браконьерства. Неравнодушный липчанин сообщил, что заметил в селе Чернава в Измалковском районе на водоеме "Красный Лесок" подозрительного рыбака, который вел лов с использованием запрещенных приспособлений. Мужчина снял нелегальную рыбалку на видео и предоставил запись правонарушения рыбинспекторам.



- Оперативная информация была направлена государственному инспектору по Измалковскому района Липецкой области. Инспектор провел проверку и установил браконьера. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.37 ч.2 КоАП РФ, - сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.



В ведомстве напоминают, что информацию о браконьерах стоит сообщать по телефону «горячей линии» (4742) 25-10-14.