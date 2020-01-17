Происшествия

сегодня, 17:10

Обвиняемый по делу о смерти пенсионерки от наледи потребовал дополнительной экспертизы

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#сосульки #несчастный случай
Обвиняемый по делу о смерти пенсионерки от наледи потребовал дополнительной экспертизы

Сторона защиты нашла противоречия в экспертном заключении обвинения.


Сегодня в Октябрьском районном суде Липецка прошло очередное заседание по уголовному делу 47-летнего Сергея Медведкова - хозяина квартиры, с козырька балкона которой, по данным обвинения, 4 февраля 2019 года на 78-летнюю Раису Родину упала ледяная глыба.

Напомним, вечером 4 февраля Раиса Родина отправилась в магазин. На улице Депутатской с дома №94 ей на голову упала наледь. Утром следующего дня 78-летняя женщина умерла от полученных травм в больнице. 

Несколько месяцев сотрудники Следственного комитета устанавливали обстоятельства произошедшего. Наконец, после получения данных строительно-технической экспертизы, которая доказала, что ледяная глыба упала на Родину с козырька над балконом квартиры пятого этажа, обвинение по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») было предъявлено владельцу жилья Сергею Медведкову.

Сторона защиты увидела в заключении экспертизы несколько слабых мест. Сегодня в суд адвокат Сергея Медведкова заявила, что эксперты не выезжали на место происшествия, не осматривали сам балкон, а выводы делали по типовому проекту дома. Адвокат Сергея Медведкова обратилась к другому эксперту. Он подтвердил, что в позиции его коллег есть ряд нестыковок.

- Я сам строитель, - сделал в свою очередь заявление Сергей Медведков. – После прочтения экспертизы я усомнился в компетентности проводивших ее специалистов, так как они употребляли неправильную терминологию. Например, в заключении описаны деревянные направляющие, которых на балконе нет по факту.

В связи с этим адвокат Сергея Медведкова ходатайствовала перед судьей Натальей Злобиной о проведении повторной экспертизы. Сторона обвинения взяла перерыв до следующего судебного заседания для дачи мотивированного ответа. К этому же дню в суд приглашен эксперт стороны защиты.

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#сосульки #несчастный случай

Комментарии (11)

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6 минут назад
Абсурд, да и всем пох, умри, но убери сосульки, а УК не * .
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Судья

13 минут назад
Заявляй ходатайство, Медведков, не заявляй, один хрен, я тебя посажу. Раз попал в жернова- песец тебе. У нас сейчас оправдательных приговоров меньше, чем при Сталине в 37 году.
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весёлый

54 минуты назад
Уехал отдыхать в Крым ,открываешь почтовый ящик ,а там письмами забито,уберите налядь со своего балкона,с Крыма и на нары отдыхать ....
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Чип

55 минут назад
Да, да товарищи эта та которая предлагала г. Грязи переименовать, она же ведь не знает , что по Ленинградке есть посёлок Чёрная Грязь.
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Cunac

55 минут назад
Зачем он убил Родину?
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Чип

57 минут назад
Надо пример брать с Матвиеко она в Питере сосульки, предлагала лазером сбивать.
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Перри Мейсон

сегодня, 17:39
Алексей, не с балкона. А с вами установленного козырька
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Абсурд

сегодня, 17:36
Один не давно, уже сбил сосульки со своего козырька, чем это закончилось все мы читали.
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Алексей

сегодня, 17:32
Всегда лече обвинить крайнего жителя и закрыть дело, чем с управляющей компанией бороться или строительной компанией, которые принадлежат родствиникам, с администрации. Я вод лично и не знал, что сам должен со своего балкона каким то образом лед сбивать, я думал, что для этого какие то специальные службы есть, у которых есть специальное оборудование.
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Проживалкин

сегодня, 17:29
Да, сажать его надо, чё церемониться с ним. Заслужил!
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