Обвиняемый по делу о смерти пенсионерки от наледи потребовал дополнительной экспертизы

Сторона защиты нашла противоречия в экспертном заключении обвинения.



Сегодня в Октябрьском районном суде Липецка прошло очередное заседание по уголовному делу 47-летнего Сергея Медведкова - хозяина квартиры, с козырька балкона которой, по данным обвинения, 4 февраля 2019 года на 78-летнюю Раису Родину упала ледяная глыба

Напомним, вечером 4 февраля Раиса Родина отправилась в магазин. На улице Депутатской с дома №94 ей на голову упала наледь. Утром следующего дня 78-летняя женщина умерла от полученных травм в больнице.

Несколько месяцев сотрудники Следственного комитета устанавливали обстоятельства произошедшего. Наконец, после получения данных строительно-технической экспертизы, которая доказала, что ледяная глыба упала на Родину с козырька над балконом квартиры пятого этажа, обвинение по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») было предъявлено владельцу жилья Сергею Медведкову .

Сторона защиты увидела в заключении экспертизы несколько слабых мест. Сегодня в суд адвокат Сергея Медведкова заявила, что эксперты не выезжали на место происшествия, не осматривали сам балкон, а выводы делали по типовому проекту дома. Адвокат Сергея Медведкова обратилась к другому эксперту. Он подтвердил, что в позиции его коллег есть ряд нестыковок.

- Я сам строитель, - сделал в свою очередь заявление Сергей Медведков. – После прочтения экспертизы я усомнился в компетентности проводивших ее специалистов, так как они употребляли неправильную терминологию. Например, в заключении описаны деревянные направляющие, которых на балконе нет по факту.

В связи с этим адвокат Сергея Медведкова ходатайствовала перед судьей Натальей Злобиной о проведении повторной экспертизы. Сторона обвинения взяла перерыв до следующего судебного заседания для дачи мотивированного ответа. К этому же дню в суд приглашен эксперт стороны защиты.