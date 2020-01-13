Происшествия

сегодня, 11:38

Семейный дебошир напал на полицейского

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#насилие в отношении представителя власти
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Семейный дебошир напал на полицейского
В Липецкой области за оскорбление и нападение на полицейского будут судить 45-летнего жителя села Анино. Мужчина оскорбил и ударил участкового, когда тот пытался остановить семейный конфликт.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, 30 ноября прошлого года 45-летний житель села Аннино Грязинского района совершил в отношении жены и детей противоправные действия. Разбираться в произошедшем приехал участковый уполномоченный. Пьяный мужчина встретил майора полиции матом, а затем ударил участкового  кулаком в лицо. Полицейский сумел уложить дебошира на пол и сковать его наручниками. После чего мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело за преступления против порядка управления.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений мужчина признал и раскаялся в содеянном, - рассказали в следственном управлении. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

За применение насилия в отношении представителя власти УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

2 764
#насилие в отношении представителя власти
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Комментарии (2)

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13 минут назад
совершил в отношении жены и детей противоправные действия.Сексуального характера?
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ооо

34 минуты назад
То, что он бил жену и детей - это не преступление? Дело возбудили только, когда он полицейского ударил?
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