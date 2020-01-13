Семейный дебошир напал на полицейского

В Липецкой области за оскорбление и нападение на полицейского будут судить 45-летнего жителя села Анино. Мужчина оскорбил и ударил участкового, когда тот пытался остановить семейный конфликт.



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, 30 ноября прошлого года 45-летний житель села Аннино Грязинского района совершил в отношении жены и детей противоправные действия. Разбираться в произошедшем приехал участковый уполномоченный. Пьяный мужчина встретил майора полиции матом, а затем ударил участкового кулаком в лицо. Полицейский сумел уложить дебошира на пол и сковать его наручниками. После чего мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело за преступления против порядка управления.



- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений мужчина признал и раскаялся в содеянном, - рассказали в следственном управлении. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



За применение насилия в отношении представителя власти УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.



