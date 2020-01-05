Происшествия

сегодня, 11:53

«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»

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#кража #карта
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»

И не доверяй банковские карты.

Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по Липецку раскрыли осеннюю кражу денег с банковской карты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 14 сентября прошлого года в отдел полиции с заявлением обратился 48-летний гражданин. Потерпевший сообщил, что с его банковской карты совершена кража 110 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний житель Задонского района. Он пояснил, что был в гостях у потерпевшего и распивал распивал с ним спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры попросил его сходить в магазин и дал ему свою банковскую карту, сообщив пин-код. Перед покупкой в магазине мужчина проверил баланс карты. Обнаружив на счете 110 тысяч рублей, снял их в банкомате, а позже потратил.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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#кража #карта

Комментарии (3)

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Вымогательство в наглую.

16 секунд назад
Сейчас у нас работают заезжие гостралёры в Европе,шоу под названием КОРПОРАЦИЯ ИНОПЛАНЕТЯН. Почитайте требования ( инструкция) к билету. Если рибёнку не исполнилось 13 лет он не имеит право идти на шоу без сопровождения взрослого, и приходится платить 490 руб чтобы сопроводить ребёнка на это шоу. Билет для ребёнка ( который будет принимать участвие в этом шоу, и взрослому который только сопроводит его на это шоу490 руб. ) это что не вымогательство? И куда смотрят поспотребнадзор? Кто вообще давал такие разрешения ? Ладно бы для взрослого который привёл ребёнка на этот " балаган" платил 100 руб. И так же говорится что на каждого ребёнка нужен один взрослый, тоесть если в семье 2 ребенка то и два сопровождающих. ЭТО ЧТО НЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО?
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Нет криминала

4 минуты назад
Зачем привлекать чувака? Этот гусь сам ему деньги отдал.
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Голубая луна

42 минуты назад
Голубая))))
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