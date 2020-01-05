«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек»

И не доверяй банковские карты.

Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по Липецку раскрыли осеннюю кражу денег с банковской карты.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 14 сентября прошлого года в отдел полиции с заявлением обратился 48-летний гражданин. Потерпевший сообщил, что с его банковской карты совершена кража 110 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний житель Задонского района. Он пояснил, что был в гостях у потерпевшего и распивал распивал с ним спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры попросил его сходить в магазин и дал ему свою банковскую карту, сообщив пин-код. Перед покупкой в магазине мужчина проверил баланс карты. Обнаружив на счете 110 тысяч рублей, снял их в банкомате, а позже потратил.



Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



