В России

27 минут назад

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

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В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в законе

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах. Снизился порог стоимости и предельный вес товара. Об этом сообщают Известия.

В 2019 году пошлины действовали для посылок общей стоимостью за месяц €500, в 2020 году без пошлин в Россию и другие страны ЕАЭС можно будет привезти товар стоимостью менее €200 за одну покупку. При превышении цены покупки €200 нужно будет заплатить 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг. Беспошлинный вес покупки остается неизменным — 31 кг.

Новые правила будут действовать на территории Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.



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