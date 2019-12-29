Происшествия

сегодня, 19:28

«Совестливые» воры в Усмани сняли с машины колесо, но поставили другое вместо украденного

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#кража
«Совестливые» воры в Усмани сняли с машины колесо, но поставили другое вместо украденного

Обычно воры при краже колес машину ставят на кирпичи

Порвали шаблон автоворы в Усмани. Как сообщает подписчик паблика «Усмань. Новый формат», на улице 60 лет Победы в ночь с 27 на 28 с машины было украдено колесо, взамен украденного ворами было поставлено колесо не пригодное для езды. 

«Да ещё и болты не закрутили» сообщает подписчик и просит откликнуться возможных свидетелей произошедшего.

Фото: m.piter.tv

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#кража

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