Происшествия

вчера, 14:31

Шестилетний мальчик бросал в прохожих зажженные петарды

59 6715
#пиротехника
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Шестилетний мальчик бросал в прохожих зажженные петарды
Новогодние праздники ещё не наступили, а приключения с детьми в Липецке уже начались. Об этом, свидетельствуют сигналы горожан по единому телефону службы спасения. 

В четверг 26 декабря в 9 часов утра по номеру «112» позвонил семилетний мальчик. Он сообщил, что спал, а когда проснулся, никого из взрослых дома не оказалось. Информация передана в полицию, сотрудники правопорядка оперативно выехали по названному ребёнком адресу. 

Днём раньше в среду в 13.30 на «112» звонили жители улицы Филипченко. Мальчик ориентировочно лет шести бросал в прохожих зажжённые петарды. К приезду полицейских мальчик уже убежал.

В управлении по делам ГО и ЧС Липецка призывают родителей не ослаблять контроль над детьми, не оставлять одних, помнить об опасности, которой они по неосторожности могут себя подвергнуть.

59 6715
#пиротехника
2

Комментарии (59)

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progisis

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добрый ээх

сегодня, 12:23
дебилы малолетние ....за уши и Москву показать
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Smitty

сегодня, 11:56
Очередной репортаж из под куста дома номер 8 где уже целую неделю ничо не происходит))а такто не ослабляйте бдительность) помните об опасности) с той стороны куда улетела петарда может прилететь чтото посерьёзнее)) например по щам потерявшему страх мелкому спиногрызу)))
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o4evidec

сегодня, 10:00
Г48, напишите об этом тоже: один дядя писал за углом, но к приезду полицейских он уже убежал.
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Пердун

сегодня, 09:52
Чмо маленькое.
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А

сегодня, 02:19
Это только начало, и постарше пацани ещо боле мощними питардами балуються.
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Светлая

сегодня, 02:15
Когда петарды запретят продавать а еще лучше выпускать запретить
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Котэ

сегодня, 02:13
О, мальчик это капец остановите иначе кабздец, +1
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Котэ

сегодня, 02:13
Я, Нет, каждый делает себя САМ!)))
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О, мальчик это капец остановите иначе кабздец

сегодня, 02:07
Маленький мальчик не знает покоя. ментам досаждает, родителям горе, растёт не по дням, по часам подрывник, петарды мешками скупил озорник, менты за ним гонятся, он убегает, на поворотах с петарды стреляет, менты уклоняются, падают в грязь, и так вот неделя у них пронеслась, а скоро ведь праздник, осталось немного, пора поднимать МЧС на подмогу, иначе мальчонка запустит салют и город накроет конкретный капут.
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