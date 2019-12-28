Шестилетний мальчик бросал в прохожих зажженные петарды

Новогодние праздники ещё не наступили, а приключения с детьми в Липецке уже начались. Об этом, свидетельствуют сигналы горожан по единому телефону службы спасения.

В четверг 26 декабря в 9 часов утра по номеру «112» позвонил семилетний мальчик. Он сообщил, что спал, а когда проснулся, никого из взрослых дома не оказалось. Информация передана в полицию, сотрудники правопорядка оперативно выехали по названному ребёнком адресу.

Днём раньше в среду в 13.30 на «112» звонили жители улицы Филипченко. Мальчик ориентировочно лет шести бросал в прохожих зажжённые петарды. К приезду полицейских мальчик уже убежал.

В управлении по делам ГО и ЧС Липецка призывают родителей не ослаблять контроль над детьми, не оставлять одних, помнить об опасности, которой они по неосторожности могут себя подвергнуть.