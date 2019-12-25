Общество
44 минуты назад
Перепись населения Липецкой области обойдется в 18 миллионов рублей
На подготовку и проведение переписи населения Липецкая область получит субвенции в размере 18,2 миллиона рублей, которые будут использованы на обеспечение помещениями для обучения и работы переписного персонала, хранения переписных листов и других документов, предоставление транспорта и средств связи, сообщили в управлении статистики Липецкой области.
Как сообщал GOROD48, на территории Липецкой области для осуществления координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020 сформирована комиссия во главе с заместителем главы администрации Липецкой области Александром Рябченко.
В переписи населения в области будет задействовано 2074 переписчика, в частности, в городе Липецке – 922. Кроме того, будут работать 346 стационарных переписных участков.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года планируется подвести уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.
По итогам переписи населения 2010 года численность постоянного населения Липецкой области составила 1 миллион 173 тысячи 513 человек. В Липецке проживало 508,9 тысяч человек.
Фото: pescrb.ru
Как сообщал GOROD48, на территории Липецкой области для осуществления координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020 сформирована комиссия во главе с заместителем главы администрации Липецкой области Александром Рябченко.
В переписи населения в области будет задействовано 2074 переписчика, в частности, в городе Липецке – 922. Кроме того, будут работать 346 стационарных переписных участков.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года планируется подвести уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.
По итогам переписи населения 2010 года численность постоянного населения Липецкой области составила 1 миллион 173 тысячи 513 человек. В Липецке проживало 508,9 тысяч человек.
Фото: pescrb.ru
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