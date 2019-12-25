Общество

44 минуты назад

Перепись населения Липецкой области обойдется в 18 миллионов рублей

6 253
#всероссийская перепись населения
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Перепись населения Липецкой области обойдется в 18 миллионов рублей
На подготовку и проведение переписи населения Липецкая область получит субвенции в размере 18,2 миллиона рублей, которые будут использованы на обеспечение помещениями для обучения и работы переписного персонала, хранения переписных листов и других документов, предоставление транспорта и средств связи, сообщили в управлении статистики Липецкой области.

Как  сообщал GOROD48, на территории Липецкой области для осуществления координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020 сформирована комиссия во главе с заместителем главы администрации Липецкой области  Александром  Рябченко.

В переписи населения в области будет задействовано 2074 переписчика, в частности, в городе Липецке – 922. Кроме того, будут работать 346 стационарных переписных участков.   

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года планируется подвести уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.

По итогам переписи населения 2010 года численность постоянного населения Липецкой области составила 1 миллион 173 тысячи 513 человек. В Липецке проживало 508,9 тысяч человек.

Фото: pescrb.ru

6 253
#всероссийская перепись населения
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Комментарии (6)

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Антисоветчик

25 минут назад
Не планирую участвовать. Можете меня вычеркнуть. Заодно сэкономите кучу денег. На них можно построить супер-пупер межгалактическую гиперсветовую ракету. или достроить трубу для поставки газа в Фатерланд
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Инквизитор

32 минуты назад
Переписывайте на кладбище.
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Чип

34 минуты назад
Ко мне можете не приходить, пошлю на ......... .
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Пенсионер

35 минут назад
И зачем эти траты , что от перепси зависит сколько пенсии прибавят . Буду гнать этих переписчиков с квартиры своим бадикам . Под это дело сечас машинки активизируются !
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Пенсионер

36 минут назад
И зачем эти траты , что от перенеси зависит сколько пенсии прибавят . Буду гнать этих переписчиков с квартиры своим бадикам . Под это дело сечас машинки активизируются !
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Чичиков

36 минут назад
Хорошее дело денежки освоить. Конечно по базам ЗАГСа и др. это быстрее можно сделать. Но с другой стороны и город должен убираться службами, а зачем? есть же субботники.
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