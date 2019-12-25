Происшествия

45 минут назад

На трассе «Дон» «Лада Гранта» столкнулась с экскаватором

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#авария #ДТП
На трассе «Дон» «Лада Гранта» столкнулась с экскаватором

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы  восемь человек, один человек - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 декабря в Ельце на улице Орджоникидзе столкнись «ВАЗ-2107» под управлением 71-летнего мужчины и «Лада-Приора» с 26-летним водителем за рулем. В результате аварии оба водителя и 25-летняя пассажирка «семерки» оказались в больнице. 

В Липецке на улице Интернациональной 29-летний водитель «Форда» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 39-летнего мужчину, а затем столкнулся со стоящими автомобилями «Хендай» и «Рено». Пешеход погиб на месте ДТП. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

В Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись «Лада-Гранта» с 32-летним водителем за рулем и колесный экскаватор под управлением 31-летнего мужчины. Водитель «Гранты» с травмами госпитализирован. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1041 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 41.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 623 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 40 нарушений правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.

Так же было зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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