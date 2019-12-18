Погода в Липецке

20 минут назад

Туман в Липецке сгустится

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#туман
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Туман в Липецке сгустится
В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение ночи и утра 19 декабря  ожидается туман с видимостью менее 500 метров, сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
126
#туман
1

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