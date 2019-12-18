Погода в Липецке

сегодня, 17:02

В Липецкой области сильный ветер и до +7

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#ветер
В Липецкой области сильный ветер и до +7

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая погода, без существенных осадков. 

19 декабря заметно усилится северо-западный ветер — его порывы могут достигать 19 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 декабря — 4 градуса тепла, что на 10 градусов выше нормы, 20-21 декабря -  от 0 до 1 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер северо--западный, 9-14 м/сек, с порывами до 19 м/сек. Температура ночью - от 0 до 5 градусов тепла, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью туман. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов тепла, днем - от 4 до 6 градусов тепла.

День 19 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 30 градусов мороза.

1 586
#ветер

Комментарии (1)

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Сенька

13 минут назад
Пусть лучше тогда до +30, и без ветра, и без дождей!
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