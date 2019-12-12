Происшествия

сегодня, 11:18

Полицейские установили личность погибшего в Ельце пешехода

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#авария #ГИБДД
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Полицейские установили личность погибшего в Ельце пешехода

Он попал под колеса двух автомобилей.

Сегодня утром в Ельце на улице Героев погиб мужчина, переходивший дорогу по «зебре».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария произошла около семи утра. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил автомобиль «Лада» под управлением 75-летнего водителя. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса «Шкоды» под управлением 65-летнего водителя.

По данным полиции, погибшему было 46 лет.

1372
#авария #ГИБДД
3

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