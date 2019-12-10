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Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
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Лужков умер после операции на сердце
В Германии после операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, один из ярких политиков и государственных деятелей эпохи 1990-х и 2000-х годов, сообщает «Газета.Ru». Харизма «народного мэра» сделала его популярным не только в столице, но и по всей России.
За 18 лет пребывания во главе города Лужков пережил и любовь, и критику москвичей.
«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметила пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова, Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата пока не известна.
Инженер-химик по специальности, Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).
За 18 лет пребывания во главе города Лужков пережил и любовь, и критику москвичей.
«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметила пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова, Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата пока не известна.
Инженер-химик по специальности, Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).
2 150
Лужков
Да уж...