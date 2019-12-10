Происшествия
17 минут назад
Липецкая полиция проверяет информацию о мужчине, предложившем школьнику прокатиться на машине
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Сообщение о таком происшествии появилось в соцсетях и мессенджерах
«Сегодня после школы сын столкнулся вот с такой ситуацией: к нему подошел мужчина и предложил покататься на машине. Сын отказался, ускорил шаг, мужчина пошел за ним. Когда сын встретил соседей, мужчина остановился и пошел к машине», - говорится в сообщении.
По словам автора сообщения, это произошло на улице Кувшинова в Липецке. Прокатиться на машине (иномарке темно-зеленого цвета) школьнику предложил худощавый мужчина лет 30-ти одетый в зеленую куртку, черную шапку и черные штаны.
Родители мальчика обратились в полицию.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, действительно такое заявление есть. По нему проводится проверка.
По словам автора сообщения, это произошло на улице Кувшинова в Липецке. Прокатиться на машине (иномарке темно-зеленого цвета) школьнику предложил худощавый мужчина лет 30-ти одетый в зеленую куртку, черную шапку и черные штаны.
Родители мальчика обратились в полицию.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, действительно такое заявление есть. По нему проводится проверка.
1 332
аа