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Липецкие силачи стали чемпионами мира там, где обыватель просто погиб бы (ФОТО)
Наши "железные люди" показывали умопомрачительные результаты. Даже те, кому за 70...
Целую россыпь наград завоевали липецкие силачи в Москве на V чемпионате мира по пауэрлифтингу, жиму лежа, народному жиму, становой тяге и т.д.
Тон в нашей команде задавал «играющий тренер» и президент областной федерации пауэрлифтинга Денис Григорьев (на фото вверху), который выступал в жиме лежа по версии Всемирной федерации пауэрлифтинга(World Raw Powerlifting Federation, WRPF).
В весовой категории до 110 кг разгорелась нешуточная борьба. Григорьев однослойной экипировке, которая помогает немного улучшить результат, выжал две собственных веса – 220 кг. Точно такой же результат в споре за первое место показал и спортсмен из Ирана, но наш земляк оказался легче своего конкурента – 104 кг против 107 и по этому дополнительному показателю стал чемпионом мира.
Денис стремился одержать «чистую» победу – в двух подходах он ходил на 232,5 кг, но оба раза задел боковые стойки, поэтому вес не был засчитан.
Денис Григорьев (справа) – чемпион мира и «серебряный» призер из Ирана.
Максим Пыткин выступал в жиме лежа без экипировки в весовой категории до 90 кг и тоже принес «золотую» медаль в копилку сборной России и во славу Липецкой области с результатом 222,5 кг.
Максим Пыткин на вершине пьедестала почета.
Третье «золото» завоевала Ирина Бизяева (упоминание про слабый пол тут просто неуместно), которая в жиме лежа среди женщин без экипировки в весовой категории до 56 кг справилась с весом больше собственного - 65 кг.
Ирина Бизяева
Не остались наши земляки без наград и в народном жиме лежа – так называется дисциплина, когда спортсмен лежа поднимает вверх штангу, равную его собственному весу на количество повторений. Алексей Талдыкин со своим весом 90 кг справился 34 раза и стал «бронзовым» призером турнира.
Талдыкин (в белом) на третьей ступени
Поразительно выступили наши ветераны. Евгений Кузнецов в возрастной категории 40-44 года в специальной софт-экипировке справился со штангой весом в 250 кг при собственном весе в 107 кило и занял 3-е место в категории до 110 кг.
Кузнецов взял "бронзу"
Всеобщее восхищение вызвал наш прославленный Владимир Чернышов. В 71 год (!) он справился со штангой в 240 кг в становой тяге и стал чемпионом в своей весовой категории – по 125 кг, а также по специальному коэффициенту Уилкса, учитывающему возраст, собственный вес и результат спортсмена был признан абсолютным чемпионом турнира среди ветеранов.
Чернышов – самый ветеранистый чемпион.
Медалей у липчан могло быть и больше. Увы, один из лидеров липецкого пауэрлифтинга Юрий Волынчиков незадолго до турнира подхватил ротавирусную инфекцию, которая помешала выступить в полную силу.
Результаты силача могут вогнать в ступор простого обывателя: приседание со штангой – 230 кг, жим лежа – 170 кг, становая тяга – 300 кг. Но итоговая сумма ровно в семь центнеров не привела липчанина на пьедестал почета в весовой категории до 125 кг.
Юрий Волынчиков
Павел Леликов в весе до 90 кг показал следующие результаты: приседание – 280 кг, жим лежа – 180 кг, становая тяга – 280, и с суммой в 740 кило занял 5-е место.
Александр Кожевников выступал в двоеборье: 192,5 кг в жиме лежа и 245 кг – в становой тяге, и не попал в призеры.
Александр Кожевников с супругой: медали еще придут на будущих турнирах.
учитель Русского Языка
вася..
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