В микрорайоне «Елецкий» угнали автомобиль

Владелец транспорта просит помочь ему в розыске машины.

Липчанин Алексей Максимов разместил в соцсетях просьбу о помощи. У мужчины угнали серо-сине-зелёный автомобиль «ВАЗ 21124». Машина была припаркована возле дома №1 на улице Осканова, в микрорайоне «Елецкий» в Липецке.



«Ваз 21124 припарковал с тыльной стороны дома, где магазин «Перекрёсток» 4 декабря в 23:00. 6 декабря в 20:30 пошел в магазин, машины уже нет. Записи с камер пока нет, неизвестно работали ли они вообще и записывали ли что-то. Приметы: задние стекла тонированные, сзади установлен фаркоп, небольшая вмятина на заднем левом крыле. На задней левой двери горизонтальные царапины. Евроручки с облезлой краской, правая передняя фара заменена, прозрачная, на левой стекло старое, помутневшее. Задние фары - левая фара старая, потемневший отражатель поворотника, задняя правая новая», - сообщает Алексей.



Автомобилист считает, что его «ВАЗ» может находиться даже в соседних областях. Всех, кто располагает информацией, просят сообщить сведения по номерам 02 (112 с мобильного) или 9046956699.