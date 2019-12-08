Происшествия

46 минут назад

В микрорайоне «Елецкий» угнали автомобиль

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#угон #розыск
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В микрорайоне «Елецкий» угнали автомобиль

Владелец транспорта просит помочь ему в розыске машины.

Липчанин Алексей Максимов разместил в соцсетях просьбу о помощи. У мужчины угнали серо-сине-зелёный автомобиль «ВАЗ 21124». Машина была припаркована возле дома №1 на улице Осканова, в микрорайоне «Елецкий» в Липецке.

«Ваз 21124 припарковал с тыльной стороны дома, где магазин «Перекрёсток» 4 декабря в 23:00. 6 декабря в 20:30 пошел в магазин, машины уже нет. Записи с камер пока нет, неизвестно работали ли они вообще и записывали ли что-то. Приметы: задние стекла тонированные, сзади установлен фаркоп, небольшая вмятина на заднем левом крыле. На задней левой двери горизонтальные царапины. Евроручки с облезлой краской, правая передняя фара заменена, прозрачная, на левой стекло старое, помутневшее. Задние фары - левая фара старая, потемневший отражатель поворотника, задняя правая новая», - сообщает Алексей.

Автомобилист считает, что его «ВАЗ» может находиться даже в соседних областях. Всех, кто располагает информацией, просят сообщить сведения по номерам 02 (112 с мобильного) или 9046956699.
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#угон #розыск
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Комментарии (1)

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Сергей 13

33 минуты назад
Очуметь! В соседних областях!"))К нему ишшо хотя бы 200 000 нужно привязать,чтобы его угнали,или в скупку в металлолом сдали,или полицаи эвакуировали за неправильную парковку.
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