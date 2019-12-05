Общество

сегодня, 16:21

В Липецке более суток без света живут жильцы многоквартирного дома на улице Водопьянова

5 733
#энергоснабжение
2
В Липецке более суток без света живут жильцы многоквартирного дома на улице Водопьянова

Управляющая компания никак не может разобраться в электрощите многоэтажки.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №18 по улице Водопьянова с жалобой на то, что уже сутки живут без света.

Оказалось, что обслуживающая этот дом управляющая компания обратилась с ЛГЭК с заявкой на его отключение от электричества, так как ее сотрудники хотели откачать из подвала здания воду, боясь получить электротравму. Потом в ЛГЭК поступила новая заявка - на возобновление подачи электроэнергии после осушения подвала. Когда городские энергетики попытались это сделать, в электросборке дома произошло короткое замыкание. Пока работники УК не найдут его причину, запитать дом не представляется возможным.

- Ждем от управляющей компании новую заявку на подключение дома. Как только ее получим, попытаемся еще раз подать жильцам электроэнергию, - сообщили GOROD48 в АО «ЛГЭК».

...В 16.45 долгожданный свет зажегся в квартирах этого дома.
5 733
#энергоснабжение
2

Комментарии (5)

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Как гость
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18 минут назад
Больше суток....есть основание на иск о защите прав потребителя
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Гость

38 минут назад
Узнаю почерк Липецка . Все валят друг на друга , и ничего не делать.
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Выдумщик

50 минут назад
Да, вдобавок ещё, не забудут выщитать деньги за эти сутки! Вот так-то вот, господа!
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Партия Власти

сегодня, 16:41
Вы там держитесь.... А вот на в Мюнхене еще хуже - там гей-парады проходят!
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Совет

сегодня, 16:40
Нарисуйте им граффити на стене дома-большую ярко светящую лампочку.
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