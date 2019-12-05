В Липецке более суток без света живут жильцы многоквартирного дома на улице Водопьянова

Управляющая компания никак не может разобраться в электрощите многоэтажки.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №18 по улице Водопьянова с жалобой на то, что уже сутки живут без света.



Оказалось, что обслуживающая этот дом управляющая компания обратилась с ЛГЭК с заявкой на его отключение от электричества, так как ее сотрудники хотели откачать из подвала здания воду, боясь получить электротравму. Потом в ЛГЭК поступила новая заявка - на возобновление подачи электроэнергии после осушения подвала. Когда городские энергетики попытались это сделать, в электросборке дома произошло короткое замыкание. Пока работники УК не найдут его причину, запитать дом не представляется возможным.



- Ждем от управляющей компании новую заявку на подключение дома. Как только ее получим, попытаемся еще раз подать жильцам электроэнергию, - сообщили GOROD48 в АО «ЛГЭК».



...В 16.45 долгожданный свет зажегся в квартирах этого дома.

