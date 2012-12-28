Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

В Липецке резко похолодает, температура днём не поднимется выше 1-3 градусов. Синоптики обещают, что день пройдёт без осадков.



















Временно расстанутся с комфортом и липчане, живущие в частном секторе на улицах Бехтерева, Декабристов, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Ильича, Красина, Лазо, Ново-Весовой, Песчаной, , Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева, Ударников.

С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях обесточат улицы А.Г. Кочеткова, Арсеньева, Астраханскую, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусскую, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный Сокол.





















Трудный путь Караченцова

Киновед Алексей Колбаско приглашает всех в библиотеку на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 15630 на мероприятие, посвящённое 80-летию со дня рождения замечательного актёра Николая Караченцова (12+).













Алексей Колбаско







Сегодня липчане смогут с головой погрузиться мир искусства в культурном пространстве «Библиотека». В 18:31 хозяйка «Библиотеки», актриса «Театра под деревом» и просто хороший человек Дина Кюнбергер проведёт мастер-класс по актёрскому мастерству (12+).













Дина Кюнбергер



Во многих музеях и выставочных залах сегодня выходной, но можно сходить в Быханов сад, где в любое время суток действует выставка под открытым небом (6+).















Фото lipetskcity.ru



С сегодняшнего дня и до 20 ноября УМВД РФ по Липецкой области проведёт в регионе 2-й этап оперативно–профилактической операции «Чистое поколение – 2024».



















Кадровый голод





Согласно исследованию SuperJob, 8 из 10 липецких компаний сталкиваются с нехваткой персонала, и лишь каждая девятая не испытывает подобных трудностей. Особенно остро проблема ощущается в производственных компаниях - 90%, а также в транспортно-логистических организациях - 89%. В сфере услуг нехватку персонала испытывают 88% компаний, а в IT-сфере — 87%. Причем промышленные предприятия и IT-компании говорят о дефиците кадров еще чаще, чем в прошлом году.















8% женщин в Липецке столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность





В этих условиях труднее всего женщинам. Государство требует от них повышения рождаемости, но и работать тоже необходимо. Другое исследование SuperJob показало, что 8% липчанок сталкиваются с негативной реакцией работодателя на известие о своей беременности и скором уходе в декрет. Нейтральную реакцию наблюдали 30% опрошенных, и лишь 45% рассказали, что руководство обрадовалось или сделало вид.















Поэтому не все женщины спешат делиться радостной новостью с начальством и коллегами. 56% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 15% — во втором, 3% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам.





Материнский капитал





При рождении второго и последующих детей положены выплаты от государства, но получить материнский капиталл можно ох как нескоро.40% липчан в опросе SuperJob заявили, что поддерживают идею оплаты за счёт материнского капитала образования не детей, а родителей. Среди аргументов есть просто прелестные: «Хорошо, когда родители получают образование, ведь тогда и дети становятся более умными».















33% респондентов высказали своё несогласие: «Думаю, уже достаточно возможностей, чтобы потратить материнский капитал»; «Капитал дают на детей, а не на родителей. Я против».



