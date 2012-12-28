Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
Представляем вам информационную картину наступившего дня.
В Липецке резко похолодает, температура днём не поднимется выше 1-3 градусов. Синоптики обещают, что день пройдёт без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители отдельных домов на улицах 6 Гвардейской Дивизии, 17; Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а; Ленинградской, 1а, 2, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а.
Временно расстанутся с комфортом и липчане, живущие в частном секторе на улицах Бехтерева, Декабристов, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Ильича, Красина, Лазо, Ново-Весовой, Песчаной, , Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева, Ударников.
Отключение света
С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях обесточат улицы А.Г. Кочеткова, Арсеньева, Астраханскую, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусскую, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный Сокол.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Трудный путь Караченцова
Киновед Алексей Колбаско приглашает всех в библиотеку на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 15630 на мероприятие, посвящённое 80-летию со дня рождения замечательного актёра Николая Караченцова (12+).
Алексей Колбаско
Как стать артистом
Сегодня липчане смогут с головой погрузиться мир искусства в культурном пространстве «Библиотека». В 18:31 хозяйка «Библиотеки», актриса «Театра под деревом» и просто хороший человек Дина Кюнбергер проведёт мастер-класс по актёрскому мастерству (12+).
Дина Кюнбергер
Уроки помогут преодолеть страх перед публичным выступлением, повысят уверенность в себе, разовьют творческое мышление и способность к импровизации. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по ссылке.
Выставка
Во многих музеях и выставочных залах сегодня выходной, но можно сходить в Быханов сад, где в любое время суток действует выставка под открытым небом (6+).
Фото lipetskcity.ru
Это выставка фотографий времён Второй мировой войны одного из лучших фронтовых фотокорреспондентов, коренного липчанина, прошедшего всю войну с первых дней до взятия Берлина, Ивана Александровича Нарциссова. Этот альбом посвящается его светлой памяти и приурочен к 110-летию со дня рождения.
Против наркотиков
С сегодняшнего дня и до 20 ноября УМВД РФ по Липецкой области проведёт в регионе 2-й этап оперативно–профилактической операции «Чистое поколение – 2024».
Кадровый голод
Согласно исследованию SuperJob, 8 из 10 липецких компаний сталкиваются с нехваткой персонала, и лишь каждая девятая не испытывает подобных трудностей. Особенно остро проблема ощущается в производственных компаниях - 90%, а также в транспортно-логистических организациях - 89%. В сфере услуг нехватку персонала испытывают 88% компаний, а в IT-сфере — 87%. Причем промышленные предприятия и IT-компании говорят о дефиците кадров еще чаще, чем в прошлом году.
8% женщин в Липецке столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность
В этих условиях труднее всего женщинам. Государство требует от них повышения рождаемости, но и работать тоже необходимо. Другое исследование SuperJob показало, что 8% липчанок сталкиваются с негативной реакцией работодателя на известие о своей беременности и скором уходе в декрет. Нейтральную реакцию наблюдали 30% опрошенных, и лишь 45% рассказали, что руководство обрадовалось или сделало вид.
Поэтому не все женщины спешат делиться радостной новостью с начальством и коллегами. 56% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 15% — во втором, 3% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам.
Материнский капитал
При рождении второго и последующих детей положены выплаты от государства, но получить материнский капиталл можно ох как нескоро.40% липчан в опросе SuperJob заявили, что поддерживают идею оплаты за счёт материнского капитала образования не детей, а родителей. Среди аргументов есть просто прелестные: «Хорошо, когда родители получают образование, ведь тогда и дети становятся более умными».
33% респондентов высказали своё несогласие: «Думаю, уже достаточно возможностей, чтобы потратить материнский капитал»; «Капитал дают на детей, а не на родителей. Я против».
Дорогие липчане! Можете не сомневаться, что новая рабочая неделя пройдёт в вихре событий и новостей. Следить за новостями жители нашего региона давно привыкли на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. Не забывайте заходить на сайт и в пятницу, и в выходные дни – будете в курсе всех последних событий. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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