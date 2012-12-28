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сегодня, 07:00
12

Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

Ноябрьская погода вернулась

В Липецке резко похолодает, температура днём не поднимется выше 1-3 градусов. Синоптики обещают, что день пройдёт без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители отдельных домов на улицах 6 Гвардейской Дивизии, 17; Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а; Ленинградской, 1а, 2, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а.

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Временно расстанутся с комфортом и липчане, живущие в частном секторе на улицах Бехтерева, Декабристов, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Ильича, Красина, Лазо, Ново-Весовой, Песчаной, , Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева, Ударников.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях обесточат улицы А.Г. Кочеткова, Арсеньева, Астраханскую, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусскую, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный Сокол.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах Исполкомовской, Кривенкова, Прудной, Ударников, Энергостроителей, проспекте Победы, проезде Сиреневом.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Трудный путь Караченцова

Киновед Алексей Колбаско приглашает всех в библиотеку на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 15630 на мероприятие, посвящённое 80-летию со дня рождения замечательного актёра Николая Караченцова (12+).

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Алексей Колбаско

Несмотря на то, что актер начал сниматься в кино с 1968 года, широко известен зрителям он стал только через 7 лет, когда вышел фильм «Старший сын». Как дальше складывался привычный и любимый публикой мощный образ экспрессивного и энергичного мастера кино и сцены, подробно расскажет киновед. Остановится он и на песенном творчестве Караченцова, ведь впервые Николай Петрович запел именно в кинематографе и исполнил более 200 песен. Участники встречи увидят и редкие документальные кадры съемок артиста.

Как стать артистом

Сегодня липчане смогут с головой погрузиться мир искусства в культурном пространстве «Библиотека». В 18:31 хозяйка «Библиотеки», актриса «Театра под деревом» и просто хороший человек Дина Кюнбергер проведёт мастер-класс по актёрскому мастерству (12+).

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Дина Кюнбергер

Уроки помогут преодолеть страх перед публичным выступлением, повысят уверенность в себе, разовьют творческое мышление и способность к импровизации. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

Выставка

Во многих музеях и выставочных залах сегодня выходной, но можно сходить в Быханов сад, где в любое время суток действует выставка под открытым небом (6+).

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Фото lipetskcity.ru

Это выставка фотографий времён Второй мировой войны одного из лучших фронтовых фотокорреспондентов, коренного липчанина, прошедшего всю войну с первых дней до взятия Берлина, Ивана Александровича Нарциссова. Этот альбом посвящается его светлой памяти и приурочен к 110-летию со дня рождения.

Против наркотиков

С сегодняшнего дня и до 20 ноября УМВД РФ по Липецкой области проведёт в регионе 2-й этап оперативно–профилактической операции «Чистое поколение – 2024».

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Силовики будут особенно рьяно бороться с наркоманией и препятствовать ей распространению среди молодёжи. Места, которые любят посещать молодые липчане, а также вокзалы, рынки, торговые центры начнут активно проверять. А в образовательных учреждениях пройдут лекции, беседы, квесты, беседы против наркомании, за популяризацию здорового образа жизни и развитие активной гражданской позиции.

Кадровый голод

Согласно исследованию SuperJob, 8 из 10 липецких компаний сталкиваются с нехваткой персонала, и лишь каждая девятая не испытывает подобных трудностей. Особенно остро проблема ощущается в производственных компаниях - 90%, а также в транспортно-логистических организациях - 89%. В сфере услуг нехватку персонала испытывают 88% компаний, а в IT-сфере — 87%. Причем промышленные предприятия и IT-компании говорят о дефиците кадров еще чаще, чем в прошлом году.

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8% женщин в Липецке столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность

В этих условиях труднее всего женщинам. Государство требует от них повышения рождаемости, но и работать тоже необходимо. Другое исследование SuperJob показало, что 8% липчанок сталкиваются с негативной реакцией работодателя на известие о своей беременности и скором уходе в декрет. Нейтральную реакцию наблюдали 30% опрошенных, и лишь 45% рассказали, что руководство обрадовалось или сделало вид.

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Поэтому не все женщины спешат делиться радостной новостью с начальством и коллегами. 56% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 15% — во втором, 3% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам.

Материнский капитал

При рождении второго и последующих детей положены выплаты от государства, но получить материнский капиталл можно ох как нескоро.40% липчан в опросе SuperJob заявили, что поддерживают идею оплаты за счёт материнского капитала образования не детей, а родителей. Среди аргументов есть просто прелестные: «Хорошо, когда родители получают образование, ведь тогда и дети становятся более умными».

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33% респондентов высказали своё несогласие: «Думаю, уже достаточно возможностей, чтобы потратить материнский капитал»; «Капитал дают на детей, а не на родителей. Я против».

Мужчины чаще женщин поддерживают инициативу. Среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет уровень одобрения самый высокий — 46%, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 33%.

Дорогие липчане! Можете не сомневаться, что новая рабочая неделя пройдёт в вихре событий и новостей. Следить за новостями жители нашего региона давно привыкли на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. Не забывайте заходить на сайт и в пятницу, и в выходные дни – будете в курсе всех последних событий. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Акаш со стажем
9 минут назад
Что то не пойму, за забором работники закончились?
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'Бомж
12 минут назад
Согласно исследованию,какой-то компании, смех да и только. Кадровый голод был и раньше при совке. Одни статисты с средними зарплатами по стране.
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1
52 минуты назад
Может Работодатель просто предлагает низкие зарплаты, из-за этого люди идут вместо производства работать, в яндекс доставки, озоны и валдберисы?
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кадровый голод
сегодня, 09:56
Вспомнил рекламу Банка "Империал" про лебедей :" Кормить надо, они и не улетят ! ".
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Гостья
сегодня, 09:51
А ещё у многих работодателей практикуется такое. Чтоб не платить дикретные, идут на хитрость и говорят, если не выдешь сейчас то можешь со своим местом распрощаться. И будешь работать на ниже оплачевной работе, пока не освободится твоё место или подобное.
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zzloyzz
сегодня, 08:47
Правительство страны ломает голову как увеличить рождаемость, а в то время работодатель не хочет создать условия для беременных.
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Гость
сегодня, 08:30
В тех сферах где мизерная оплата, там и нехватка. Платить надо людям.
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Нонка
сегодня, 07:54
Зарплату нужно платить достойную,а не подачки на пропитание. Все довели до полного абсурда: основная часть зарплаты в конвертах,больничные мизерные,все доплаты за допработы не оплачиваются.Наведите порядок,а не говорите про кадровый голод.
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Старый либерал
сегодня, 08:57
Так работает капитализм
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Женя
сегодня, 08:04
Налоговая видимо не видит что на многих предприятиях у работников официальные зарплаты минимальные .Разве это не является поводом для проверки?!
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Электорат
сегодня, 07:51
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Патриот
сегодня, 07:38
Цены встают с колен
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