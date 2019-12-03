Происшествия

48 минут назад

На Воронежском шоссе водитель сбил ребенка и уехал

3 668
#авария #ДТП

По словам свидетелей аварии, мальчик получил перелом руки.

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Сегодня в 16.44 на Воронежском шоссе в Липецке неподалеку от кафе "Авто-шаурма" под колеса неустановленного автомобиля попал мальчик лет 8-11.

Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, двое мальчиков решили перейти дорогу, перед ними остановился автомобиль, дети побежали и одного из них сбила машина из левого ряда.

- С места аварии этот автомобиль уехал, - рассказали очевидцы происшествия. - Мальчик получил перелом руки.


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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Роман

16 минут назад
Урод. Но не тот кто сбил. Тот кто сбил урод потому что уехал. Урод тот,кто остановился. На Механизаторов так же сбили насмерть мужика. Это какой cyкой надо быть,что бы детей вынуждать под машины кидаться?
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Научите своих детей дорогу переходить

20 минут назад
И носить светоотражающие элементы... а то что уехал РЕДИСКА!
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Гость

23 минуты назад
Урод!
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