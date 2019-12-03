На Воронежском шоссе водитель сбил ребенка и уехал

По словам свидетелей аварии, мальчик получил перелом руки.

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Сегодня в 16.44 на Воронежском шоссе в Липецке неподалеку от кафе "Авто-шаурма" под колеса неустановленного автомобиля попал мальчик лет 8-11.



Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, двое мальчиков решили перейти дорогу, перед ними остановился автомобиль, дети побежали и одного из них сбила машина из левого ряда.



- С места аварии этот автомобиль уехал, - рассказали очевидцы происшествия. - Мальчик получил перелом руки.





