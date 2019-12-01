22 минуты назад
На улице Московской слетевший с рельсов трамвай задел два автомобиля
Сегодня утром на улице Московской в Липецке сошел с рельсов трамвай. Вагон задел два припаркованных автомобиля. В аварии никто не пострадал.
В причинах происшествия предстоит разобраться специалистам. По предварительной версии, авария произошла из-за состояния пути.
- Вагон ударил и потащил припаркованный «Рено Сандеро». Тот столкнулся с моей машиной «Рено Дастер», - рассказала GOROD48 свидетельница аварии.
Напомним, что именно катастрофическое состояние трамвайных путей мэрия называет одной из причин ликвидации в городе электротранспорта.
- В Липецке - 69 километров путей, 29 километров путей находятся в предаварийном состоянии. В целом же пути изношены на 70 процентов, - рассказал на встрече с журналистами 25 ноября председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов. - Чтобы привести аварийные пути в нормативное состояние, требуется 600 млн рублей.
Дед
ИЗ
Совпадение ,не думаю.
Легко
Ч