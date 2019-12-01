Происшествия

22 минуты назад

На улице Московской слетевший с рельсов трамвай задел два автомобиля

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#авария #ДТП #трамвай
На улице Московской слетевший с рельсов трамвай задел два автомобиля

Сегодня утром на улице Московской в Липецке сошел с рельсов трамвай. Вагон задел два припаркованных автомобиля. В аварии никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас движение по ветке в сторону кольца Трубного завода временно приостановлено. 

В причинах происшествия предстоит разобраться специалистам. По предварительной версии, авария произошла из-за состояния пути.

- Вагон ударил и потащил припаркованный «Рено Сандеро». Тот столкнулся с моей машиной «Рено Дастер», - рассказала GOROD48 свидетельница аварии. 

Напомним, что именно катастрофическое состояние трамвайных путей мэрия называет одной из причин ликвидации в городе электротранспорта.

- В Липецке - 69 километров путей, 29 километров путей находятся в предаварийном состоянии. В целом же пути изношены на 70 процентов, - рассказал на встрече с журналистами 25 ноября председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов. - Чтобы привести аварийные пути в нормативное состояние, требуется 600 млн рублей.

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#авария #ДТП #трамвай

Комментарии (5)

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Дед

1 минуту назад
А нехэр около рэльсов свои хрэновые повозки бросать
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ИЗ

2 минуты назад
Надо заниматься хозяйством, а не видимостью демократии, которая больше напоминает бюрократическое болото...ВПК это замечательно, когда же руководство страны начнут заниматься экономикой?
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Совпадение ,не думаю.

5 минут назад
.Уваркина )))))))))))))
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Легко

7 минут назад
Ч, делвй своё СМИ и печатай безупречные со всех точек зрения посты .))))))))))))))
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Ч

10 минут назад
Почему пишете " слетевший " трамвай " ? Разве трамваи летают ? Я бы написал сошедший ( съехавший ).
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