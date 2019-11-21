53 минуты назад
Зима стучится с морозом и без снега: в Липецкой области днем до -7
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-9 градусов мороза, что на 4-7 градусов ниже климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов мороза, днем она составит от 3 до 5 градусов мороза.
День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.