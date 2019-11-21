Погода в Липецке

53 минуты назад

Зима стучится с морозом и без снега: в Липецкой области днем до -7

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#похолодание
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Зима стучится с морозом и без снега: в Липецкой области днем до -7

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким,  будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-9 градусов мороза, что на 4-7 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 2 до 7 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов мороза, днем она составит от 3 до 5 градусов мороза.

День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.

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#похолодание
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