Зима стучится с морозом и без снега: в Липецкой области днем до -7

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-9 градусов мороза, что на 4-7 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 2 до 7 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов мороза, днем она составит от 3 до 5 градусов мороза.



День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.



