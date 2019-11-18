Водопровод прорвало на границе со школьным участком

Ремонтные бригады уже на месте

На улице Мичурина специалисты комплекса водоснабжения проводят аварийные работы на трубопроводе, на котором произошел порыв.



Чтобы максимально точно выкопать котлован, пришлось демонтировать школьный забор гимназии №64. На данный момент проводится откачка воды из ямы. После того, как она будет опустошена, слесари приступят непосредственно к устранению повреждения, сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК».



