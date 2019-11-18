Происшествия
49 минут назад
Водопровод прорвало на границе со школьным участком
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Ремонтные бригады уже на месте
На улице Мичурина специалисты комплекса водоснабжения проводят аварийные работы на трубопроводе, на котором произошел порыв.
Чтобы максимально точно выкопать котлован, пришлось демонтировать школьный забор гимназии №64. На данный момент проводится откачка воды из ямы. После того, как она будет опустошена, слесари приступят непосредственно к устранению повреждения, сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК».
Чтобы максимально точно выкопать котлован, пришлось демонтировать школьный забор гимназии №64. На данный момент проводится откачка воды из ямы. После того, как она будет опустошена, слесари приступят непосредственно к устранению повреждения, сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК».
2 648
гостья
Гимназист