Происшествия

49 минут назад

Водопровод прорвало на границе со школьным участком

2 648
#водопровод #авария
Водопровод прорвало на границе со школьным участком

Ремонтные бригады уже на месте

На улице Мичурина специалисты комплекса водоснабжения проводят аварийные работы на трубопроводе, на котором произошел порыв. 

Чтобы максимально точно выкопать котлован, пришлось демонтировать школьный забор гимназии №64. На данный момент проводится откачка воды из ямы. После того, как она будет опустошена, слесари приступят непосредственно к устранению повреждения, сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК».

2 648
#водопровод #авария

Комментарии (2)

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гостья

34 минуты назад
а Мичурина разве еще не всю перекопали?) вся улица в ямах)))
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Гимназист

37 минут назад
А завтра занятия будут?
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