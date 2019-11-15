Общество

сегодня, 16:55

Жителей Липецкой области стало меньше на 55 тысяч человек

16 664
#сокращение населения #смертность #демография
3
Жителей Липецкой области стало меньше на 55 тысяч человек

Заметнее всего население сокращалось в последние два года и в 2011 году — в среднем на 6 тысяч человек.

1144 тысячи человек составило население Липецкой области на начало 2019 года. По сравнению с началом 2005 года оно сократилось на 54,6 тысяч человек. Горожан стало меньше на 24,9 тысяч человек, сельских жителей — на 19,7 тысяч. Сейчас в городах в Липецкой области живут 773,1 тысячи человек, в деревнях и селах — 405,8 тысяч. 

Самые большие сокращения населения были в 2011 году (на 6,1 тысяч человек), в 2017 году, когда жителей стало меньше на 5,9 тысяч человек, и в 2018-м (на 6,2 тысячи человек). При том, если число горожан уменьшалось постоянно, в селах два года отмечался обратный процесс: в 2006 году население выросло на 15,5 тысяч (с 425,5 тысяч до 441 тысячи), а в 2016 году на 0,4 тысячи — с 413,6 тысяч на начало 2016 года до 414 тысяч на начало 2017 года, такие данные приводятся в исследовании Липецкстата. 

16 664
#сокращение населения #смертность #демография
3

Комментарии (16)

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За это

3 минуты назад
чинуш утроилось радуйтесь скоро друг друга начнете жрать
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Угумс

12 минут назад
Как считали то? Куча людей только прописана в Липецкой области, а живет кто в Москве, кто в Питере.
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Да!

12 минут назад
Это я так понимаю.К нам в Липецк перестали приезжать колхозник и чурбаны с кишлаков?А липецких и осталось 20%.
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Макар Нагульнов

14 минут назад
При "кровавом режиме" население увеличивалось, а * сокращается. Парадокс...
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Пупкин рулет рашен

16 минут назад
Нет денег выдер
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Рашон кебищень еп

20 минут назад
Мамон миллион дасть
ответить

Пет артамон

22 минуты назад
Денег нет выдержитесь Всего хорошого то медведева
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Цукерберг

23 минуты назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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Соболезную

31 минуту назад
это примерно по количеству жителей ЛТЗ
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весёлый

33 минуты назад
Алкоголизм ,наркомания,ДТП ,онкология ,несчастные случаи без всякой войны убивает людей ,а сколько колясочников по домам сидят пострадавших в ДТП и от других болезней
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