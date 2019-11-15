Жителей Липецкой области стало меньше на 55 тысяч человек

Заметнее всего население сокращалось в последние два года и в 2011 году — в среднем на 6 тысяч человек.

1144 тысячи человек составило население Липецкой области на начало 2019 года. По сравнению с началом 2005 года оно сократилось на 54,6 тысяч человек. Горожан стало меньше на 24,9 тысяч человек, сельских жителей — на 19,7 тысяч. Сейчас в городах в Липецкой области живут 773,1 тысячи человек, в деревнях и селах — 405,8 тысяч.



Самые большие сокращения населения были в 2011 году (на 6,1 тысяч человек), в 2017 году, когда жителей стало меньше на 5,9 тысяч человек, и в 2018-м (на 6,2 тысячи человек). При том, если число горожан уменьшалось постоянно, в селах два года отмечался обратный процесс: в 2006 году население выросло на 15,5 тысяч (с 425,5 тысяч до 441 тысячи), а в 2016 году на 0,4 тысячи — с 413,6 тысяч на начало 2016 года до 414 тысяч на начало 2017 года, такие данные приводятся в исследовании Липецкстата.



