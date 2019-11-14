Общество

55 минут назад

В Липецке построят армянскую церковь

35 903
#религия
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В Липецке построят армянскую церковь

Жители улицы Газина возмутились возведением забора вокруг будущей стройплощадки.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №7 по улице Газина Тамара Черемисова и сообщила о том, что напротив их дома стали обустраивать строительную площадку под строительство армянской церкви.

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- Дома №7 и №9 по нашей улице становятся отрезанными после того, как строители поставят забор. К домам уже нельзя подъехать из-за установленных столбов, на котором будет крепиться забор. Пешком подойти к домам еще можно, а вот на машине уже не подъехать. Или можно подъехать, но с нарушением, через бордюр по пешеходной дорожке. Ни пожарной машине ни «скорой помощи», ни аварийным службам к нашим домам подъехать уже нельзя. А у нас живет много пожилых людей. На днях соседке было плохо, так к дому приехали и «скорая» и «реанимация», а сейчас, случись что, медики к нам не подъедут. И соседа уже оштрафовали за выезд по пешеходной дорожке через бордюр. Плюс потом начнут рыть фундамент под церковь, и наши дома могут поползти вниз. Когда в начале 50-х на наших домах нарастили по третьему этажу, дома поползли, потому и не стали на соседних домах наращивать этажи, - говорит Тамара Черемисова.

Вечером 12 ноября Тамара Черемисова вместе с другими жителями ее и соседнего дома собрались у строительной площадки, чтобы решить, что делать дальше. Жильцы решили, что те, кто будет возводить церковь, незаконно отобрали под стройплощадку дорогу общего пользования. Также из-за появившегося забора людям стало необходимо идти к другой контейнерной площадке, чтобы вынести мусор.

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- Фирма, которая будет строить армянскую церковь, не поставила даже вывески о том, какой объект тут будет! Мы решили обратиться за защитой наших интересов в липецкое отделение Общероссийский Народный Фронт. Если это не поможет, будем жаловаться главе областной администрации Игорю Артамонову, - говорит активистка.

В свою очередь, GOROD48 обратился к Егиазару Егиазаряну, учредителю известной в регионе строительной организации «Инфинити Групп» (в прошлом году эта фирма капитально отремонтировала проспект Мира в Липецке), а также видной фигуре местной армянской диаспоры, который и будет строить на площади Заводской церковь Сурб Арутюн (Святого Воскресения).

Егиазар Егиазарян сообщил, что место и проект строительства культового сооружения, повторяющего известные на весь мир очертания древних армянских храмов, уже согласованы с администрацией Липецка. В департаменте ГиА мэрии Уже получено и разрешение на строительство.

- Будем ставить храм всем миром. Надеемся, что добровольных пожертвований армянской диаспоры хватит, чтобы в течении 2020-2021 годов закончить работы

А что думает Егиазар Егиазарян о недовольстве строительством липчан, живущих в соседних домах?

- Уверен, мы найдем с ними взаимопонимание. Мы организуем жителям возможность подъезда к двум домам по улице Газина, - ответил строитель.

35 903
#религия
1

Комментарии (36)

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Animal planet.

35 секунд назад
Приют постройте,ироды. Зачем нам в России армянская церковь. Армяне чёт не очень,турки как люди получше будут.
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=

3 минуты назад
А строители турки будут?
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поздно

4 минуты назад
Теряем Липецк, уже потеряли , страну , Липецк , себя . Увы.
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Вопрос

4 минуты назад
плюс ко всему многоэтажку строят рядом , а само здание будет огорожено стеной или забором , что рано или поздно создаст массу неудобств и напряжённых ситуаций !
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Я

5 минут назад
66, а ничего, что бог и его сын - одно и то же? Третим у них еще святой дух и все они едины.
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Молодой

6 минут назад
fed, ага с зарплатой 15 тыс. самому бы не подохнуть, а ты размножаться призываешь. дурак чтоль?
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Я

8 минут назад
Инквизитор, у азеров не церкви, а мечети. Они мусульмане.
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66

8 минут назад
Русская православная церковь считает армянскую еретической, поэтому людей этой веры нельзя хоронить по православным обычаям, совершать все таинства, которые проводит русское христианское православие, нельзя просто поминать и молиться за них. Если вдруг православный человек посетит службу в армянском апостольском храме — это повод для его отлучения от русской христианской церкви.
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Теряем Липецк

8 минут назад
Сначала террористы решили свою церковь, теперь армяне. Православных церквей им мало? Индивидуальную решили построить? Индивидуальные стройте в Армении. Всё с приходом валана началось
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66

10 минут назад
Отделение армянской церкви произошло по следующим обстоятельствам. В христианстве неожиданно возникла новая ветвь, которую отнесли к еретичеству, — монофизитство. Армяне считают Иисуса Христа Богом, а не сыном Божьим. Армяне считают, что Иисуса зря кормили и поили пророки - так как он не нуждается в питье и еде и просто обманывал прихожан, когда все ел и пилю
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