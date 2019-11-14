В Липецке построят армянскую церковь

Жители улицы Газина возмутились возведением забора вокруг будущей стройплощадки.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №7 по улице Газина Тамара Черемисова и сообщила о том, что напротив их дома стали обустраивать строительную площадку под строительство армянской церкви.- Дома №7 и №9 по нашей улице становятся отрезанными после того, как строители поставят забор. К домам уже нельзя подъехать из-за установленных столбов, на котором будет крепиться забор. Пешком подойти к домам еще можно, а вот на машине уже не подъехать. Или можно подъехать, но с нарушением, через бордюр по пешеходной дорожке. Ни пожарной машине ни «скорой помощи», ни аварийным службам к нашим домам подъехать уже нельзя. А у нас живет много пожилых людей. На днях соседке было плохо, так к дому приехали и «скорая» и «реанимация», а сейчас, случись что, медики к нам не подъедут. И соседа уже оштрафовали за выезд по пешеходной дорожке через бордюр. Плюс потом начнут рыть фундамент под церковь, и наши дома могут поползти вниз. Когда в начале 50-х на наших домах нарастили по третьему этажу, дома поползли, потому и не стали на соседних домах наращивать этажи, - говорит Тамара Черемисова.Вечером 12 ноября Тамара Черемисова вместе с другими жителями ее и соседнего дома собрались у строительной площадки, чтобы решить, что делать дальше. Жильцы решили, что те, кто будет возводить церковь, незаконно отобрали под стройплощадку дорогу общего пользования. Также из-за появившегося забора людям стало необходимо идти к другой контейнерной площадке, чтобы вынести мусор.- Фирма, которая будет строить армянскую церковь, не поставила даже вывески о том, какой объект тут будет! Мы решили обратиться за защитой наших интересов в липецкое отделение Общероссийский Народный Фронт. Если это не поможет, будем жаловаться главе областной администрации Игорю Артамонову, - говорит активистка.В свою очередь, GOROD48 обратился к Егиазару Егиазаряну, учредителю известной в регионе строительной организации «Инфинити Групп» (в прошлом году эта фирма капитально отремонтировала проспект Мира в Липецке), а также видной фигуре местной армянской диаспоры, который и будет строить на площади Заводской церковь Сурб Арутюн (Святого Воскресения).Егиазар Егиазарян сообщил, что место и проект строительства культового сооружения, повторяющего известные на весь мир очертания древних армянских храмов, уже согласованы с администрацией Липецка. В департаменте ГиА мэрии Уже получено и разрешение на строительство.- Будем ставить храм всем миром. Надеемся, что добровольных пожертвований армянской диаспоры хватит, чтобы в течении 2020-2021 годов закончить работыА что думает Егиазар Егиазарян о недовольстве строительством липчан, живущих в соседних домах?- Уверен, мы найдем с ними взаимопонимание. Мы организуем жителям возможность подъезда к двум домам по улице Газина, - ответил строитель.