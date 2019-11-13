Японский завод спорит с липецкими таможенниками

Резидент ОЭЗ «Липецк» попробует в суде оспорить решение фискалов.

В арбитражный суд обратилось ООО «Йокохама» с заявлением о признании незаконным решения Липецкой таможни, которое было вынесено по результатам таможенной проверки. Как указано в заявлении, в ходе проведения камеральной проверки таможенным органом выявлены случаи вывоза с территории свободной экономической зоны резиново-технических отходов производства без завершения таможенной процедуры, установленной законодательством. Липецкая таможня после проверка завода приняла решение о взыскании таможенных пошлин и налогов в размере 4 113 476 рублей.



- На данный момент Арбитражный суд Липецкой области не принял заявление к производству. В соответствии с процессуальным законодательством вопрос о принятии искового заявления к производству решается судьей в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, - сообщает пресс-служба арбитражного суда.



Заявитель не согласен с выводами Липецкой таможни и просит суд признать незаконным решение о взыскании таможенных пошлин и налогов и отменить его в части начисленного размера платежей.