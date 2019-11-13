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сегодня, 09:56

Японский завод спорит с липецкими таможенниками

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#налоги #суд
Японский завод спорит с липецкими таможенниками

Резидент ОЭЗ «Липецк» попробует в суде оспорить решение фискалов.

В арбитражный суд обратилось ООО «Йокохама» с заявлением о признании незаконным решения Липецкой таможни, которое было вынесено по результатам таможенной проверки. Как указано в заявлении, в ходе проведения камеральной проверки таможенным органом выявлены случаи вывоза с территории свободной экономической зоны резиново-технических отходов производства без завершения таможенной процедуры, установленной законодательством. Липецкая таможня после проверка завода приняла решение о взыскании таможенных пошлин и налогов в размере 4 113 476 рублей.

- На данный момент Арбитражный суд Липецкой области не принял заявление к производству. В соответствии с процессуальным законодательством вопрос о принятии искового заявления к производству решается судьей в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, - сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Заявитель не согласен с выводами Липецкой таможни и просит суд признать незаконным решение о взыскании таможенных пошлин и налогов и отменить его в части начисленного размера платежей.
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#налоги #суд

Комментарии (7)

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дп

12 минут назад
Зоркий, че ты буробишь??? К кому идти? К ускоумным? которые платят ИТР на 10% меньше, чем РР???!!! Плюс меньше чем может получить грузчик в магазине у дома?
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Наган Дзержинского

28 минут назад
Сейчас это японамать им объяснит, что у них не принято планы таможенникам делать для премий! А не смогут доказать - уедут в другую ОЭЗ или за бугор, где таможенникам не спускают планы на отжимание бабла и премии, а только платят, как и всем, нормальную зарплату!
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Японец

31 минуту назад
Караул грабят . СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ .
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Антисоветчик

31 минуту назад
Всё правильно, закройте завод. Нечего тут делать узкоглазым. Нужно всё наше посконное, типа шины "Кама" разваливаются прям сразу после покупки
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Зоркий

37 минут назад
давно пора!!!, радуйтесь дальше. Сегодня тунеядцы в законе пришли к японцам, завтра японцы закроют завод, вы лишитесь рабочих мест + они придут за вами
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давно пора!!!

48 минут назад
А прибыли 2 миллиарда, а за самые низкие + удаленность и вредность.
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Mikl

сегодня, 10:06
Судя по времени таможня вынесла решение в день Таможенника. С праздником. дорогие товарищи таможенники!
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