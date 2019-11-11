В мире
сегодня, 09:00
Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Москва не будет выходить из Договора по открытому небу, если такой шаг предпримут Соединенные Штаты.
Как заявил «Известиям» замглавы МИД Сергей Рябков, в РФ не уверены, что Вашингтон намерен покинуть соглашение. Однако готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США.
«Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий (в ответ на возможный выход США. — «Известия») есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — сказал дипломат.
При этом Рябков выразил надежду, что США всё же останутся участниками договора.
Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что с выходом США сам договор не развалится — в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны. Принципиальным станет вопрос, как в данном контексте будут действовать европейские союзники Вашингтона.
Как заявил «Известиям» замглавы МИД Сергей Рябков, в РФ не уверены, что Вашингтон намерен покинуть соглашение. Однако готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США.
«Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий (в ответ на возможный выход США. — «Известия») есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — сказал дипломат.
При этом Рябков выразил надежду, что США всё же останутся участниками договора.
Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что с выходом США сам договор не развалится — в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны. Принципиальным станет вопрос, как в данном контексте будут действовать европейские союзники Вашингтона.