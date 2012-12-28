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сегодня, 20:49
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Бугаков нашёл мотивацию на последний матч, Мишаткин упрекнул команду в бесхарактерности

Пресс-конференция главных тренеров.

После домашней победы над омским «Иртышом» - 2:0 главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков дал свой комментарий.

- Хорошая игра с нашей стороны, - сказал он. – Немного не понравилось, как наша команда провела первый тайм, не хватало агрессии в атаке. В перерыве ещё раз поговорили с ребятами, и во второй половине команда показала свои лучшие качества – и игровые и бойцовские.

«Металлургу» остался один матч – 16 ноября на в гостях у «Краснодара-2». Обе команды уже не сумеют сохранить прописку в подгруппе «Серебро», но наш главный тренер нашёл мотивацию для своих подопечных.

- В случае победы мы сможем обойти южан и уйдём с последнего места. Вот за это и будем играть, - пообещал наставник.

«Иртыш» в случае победы в Липецке почти наверняка обезопасил бы себя от вылета, теперь же команда может стать ещё одним из неудачников сезона.

- Очень безвольная игра с нашей стороны, бесхарактерная, - не стал щадить подопечных наставник гостей максим Мишаткин, - Во втором тайме вообще ничего не создали, хотя впереди было целых 45 минут, чтобы вернуться в игру. Играли, как будто бы нам ничего уже не надо.



Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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Дзюба
52 минуты назад
Ну ни кому это не интересно....
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