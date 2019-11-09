Экономика

10 минут назад

Стоимость жизни в Липецке на 11% дешевле российской

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#стоимость жизни #цены #инфляция
Стоимость жизни в Липецке на 11% дешевле российской

Индекс стоимости жизни в Липецке в прошлом году составил 0,89 от общероссийского — то есть, относительная стоимость набора товаров и услуг по сравнению со среднероссийским значением оказалась на 11% ниже. Росстат также рассчитал индекс стоимости жизни для Ельца — он составил 0,85.

Росстат рассчитал индекс стоимости жизни для горожан из 271 населенного пункта — из Липецкой области в список попали Липецк и Елец. Он показывает, как отличается уровень цен на товары и услуги в разных городах. 

В отличие от инфляции индекс стоимости жизни показывает не как дорожают товары и услуги, а на сколько цены на них выше или ниже, чем в среднем по России. В список попали 275 товаров и услуг — продукты питания (мясо, колбасные и молочные изделия, полуфабрикаты, крупы, хлеб, сахар и сладости, чай, макароны, овощи, фрукты, некоторые виды спиртного), одежда и постельное белье, обувь, лекарства, стройматериалы, оплата на ЖКУ, некоторые медицинские услуги и пр. 

Согласно исследованию дороже всего в прошлом году жилось в городе Певек на Чукотке — ИСЖ там составил 1,75, чуть меньше индекс оказался для Анадыря (1,66). дешевле всего — в городе Назрань, на 27% ниже среднего (индекс — 0,73). В Москве ИСЖ на 27% выше среднероссийского, в Петербурге — на 12%.

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#стоимость жизни #цены #инфляция

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