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Донские разбойники и город, которого нет

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#маршрут выходного дня #туризм
Донские разбойники и город, которого нет

В очередную осеннюю прогулку GOROD48 отправился в Данковский район.

По Данковскому району мы путешествовали уже несколько раз, наш  рассказ о заповедных природных территориях, старинных усадьбах, величественных храмах, планетарии можно прочитать здесь. 

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Во время этого путешествия  мы побываем на месте, где когда-то стоял город Донков, который  считается прародителем нынешнего Данкова.  По дороге к Донкову мы посетим целый ряд достопримечательностей.

К Кудеяру по старинному мосту

Первая  достопримечательность в нашей осенней прогулке - село Требунки.  Откуда пошло его название неизвестно, но обитали в нем служивые люди Данкова, казаки и драгуны, а позже обычные крестьяне. Поэтому совершенно непонятно, как в селе появился удивительный мост и кто заплатил за его строительство. Известно лишь, что мост с краснокирпичной ограждением, было проложен  через глубокий овраг в 1906 году. Мост сохранился до наших дни в своем первозданном виде.  

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Мост в Требунках1.jpg

Мост в Требунках.jpg

Вид на Дон и Синие камни (21).jpg

Через этот красивый мост наш путь лежит к известному туристическому месту - «Синим камням» у въезда в село Долгое. Это валуны песчаника, выступающие из  крутого берега Дона. У россыпи этой есть и другие названия: «Конь-камень», «Синь-камень» и «Кудеяр-камень». Последнее связано с древней легендой о разбойнике Кудеяре.  Как гласит предание, атаман, когда казаки разгромили его шайку, спрятал награбленное как раз под этими камнями.  Для защиты клада, Кудеяр превратил своего коня и семерых разбойников в камни - один из камней очень похож на коня. 

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- Предание гласит - много злых дел натворил Кудеяр, долго гонялись за ним казачьи отряды, да бестолку, - рассказывает наш гид краевед  Николай Скуратов.  - Наконец, пришёл на службу к царю Ивану Грозному татарский хан Бигильдин – удалой всадник Дикого Поля. Поручил царь Бигильдину особое задание – найти и убить Кудеяра. По душе пришлась такая охота отважному воину, да хитёр был Кудеяр, всегда уходил от погони – полгода гонялся за ним Бигильдин. Наконец, настал час их встречи. Оба отряда одновременно вышли на поляну возле Дона. Прятаться разбойникам было уже поздно, а бегству препятствовал слишком высокий берег.

Сблизились. Вдруг от татар отделился всадник, подскакал к разбойникам и предложил:

  - Я, хан Бигильдин, вызываю тебя, Кудеяр! Не будем губить наших бойцов, выходи один на один.
 Уверен был воин в своих силах, что стоил по сравнению с ним разбойничий атаман? Но и Кудеяр тоже считал себя лучшим бойцом на Руси, поэтому на поединок согласился без колебаний. 

Противники взяли копья и разъехались на концы просторного луга, потом пустили коней вскачь и одновременно метнули копья. Всадники легли на гривы коней, как по команде, копья пролетели над ними и упали в траву. Кони стремительно сблизились,  выхватить оружие бойцы не успели,  ударили друг друга кулаками в грудь, и оба выпали из сёдел. Вскочили на ноги, мгновенно обнажили сабли и стали поочерёдно атаковать. То один наседал и наносил удары, а другой отбивался, то менялись ролями. Силы противников были равными. 

Удивление видавших виды зрителей вызвала другая схватка – злобная битва коней, потерявших всадников. Они сначала сделали круг по поляне, словно оценивая противника, а потом, как бешеные собаки набросились друг на друга. И воины и разбойники оцепенели в сёдлах поражённые невиданным и страшным зрелищем. Кони рвали друг друга зубами, били копытами так, что хрустели кости. Постепенно они начали слабеть и приседать на передние ноги. Вдруг из последних сил рванулись и впились друг другу в глотки. Фонтан крови взметнулся в небо и оросил поляну, а кони упали замертво.  Поражённый страшным зрелищем Кудеяр на секунду отвлёкся и пропустил мощный удар. Татарская сабля пробила кожаный панцирь и прошла сквозь сердце атамана. Но Бигильдин вскинул голову в радостном крике слишком рано. Падающий Кудеяр одним движением выхватил кинжал и метнул его в противника. Клинок вошёл в подбородок, проткнул кричащее горло и вышел из макушки. Оба бойца рухнули рядом с конями.  Один из разбойников подбежал к ним, выдернул кинжал из тела Бигильдина и подал воину из татарского отряда. Тот в свою очередь вытащил саблю из груди Кудеяра и подал русскому. Противники сделали по два шага назад и поклонились друг другу. А в это время погибшие быстро обратились в камни и образовали вечный памятник разбойничьей славе и вольнице Дикой степи.

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Россыпь камней долго украшала правый берег Дона, но может не пережить нашествие типичных для нашей страны «отдыхающих».  Сейчас камни изрисованы краской и надписями «Здесь был..». Вокруг них множество «кротовьих нор» - ямок сделанных черными копателями. 

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Здесь же, неподалеку, и крутая гора, на которой, по преданию и стояла крепость Кудеяра. По другой легенде, крепость подожгли казаки, они выкурили из нее Кудеяра, взяли в плен и казнили.

Гора где стояла крепость Кудеяра.jpg

Но нам в другую крепость  - разгромленную и сожженную другим татем, гетманом Сагайдачным, во время его похода на Москву в союзе с поляками.

По крепостным рвам

Путь в город-крепость Донков, или бывшее село Стрешнево, лежит по берегу Дона напротив села Полибино. С дороги видно парк знаменитой усадьбы Нечаевых-Мальцовых, над макушками его деревьев можно даже увидеть гиперболоидную башню инженера Шухова. А еще можно увидеть  особняки нуворишей, отгородивших в Полибино десятки гектаров. Тоже, своего рода, достопримечательность этих мест, относящаяся уже к новейшей истории.

Особняки в Полибино.jpg

Вертолетная площадка в Полибино.jpg

Но нас интересуют не особняки, а остатки двух рядов рвов крепости Донков. Их отлично видно, по ним можно побродить и даже пособирать тёрн, который в изобилии растет на месте старого Донкова.  И представить, как когда-то здесь кипела жизнь.  Играли дети, женщины занимались своими делами, хлопотали по хозяйству, а их мужья…

Крепостной ров.jpg

Мужей, в тот злосчастный день, когда к крепости подошла армия запорожских казаков, шедших на подмогу Лжедмитрию, а заодно грабивших и уничтожавших русские селения, почти не было. Лишь маленький отряд оставался на охране Донкова. А под  ударами орды изменников-казаков под водительством атамана Сагайдачного уже пали Ливны, Елец, Лебедянь, и вот они подошли к Донкову.  И не встретили  почти никакого сопротивления. 

- Это было летом 1618 года. Воевода крепости Донков Федор Аладьин с большим отрядом казаков отправился в Москву за боезапасом, - рассказывает Николай Скуратов. - Пороха и свинца в донских крепостях имелось мало. Они были потрачены на войну с атаманом Заруцким в 1615 году и другими ворами в период Смутного времени.  Припасы воевода  Аладьин получил, но по пути домой гонец доставил ему страшную весть об уничтожении Донкова. Он повернул обоз в город Михайлов (сейчас город в Рязанской области), где совместно со Степаном Ушаковым наладил оборону. Через некоторое время к Михайловской крепости подошел Сагайдачный. Запорожцы ринулись  на приступ, будучи уверенным, что боезапаса в крепости нет. Неожиданно грянул залп крепостных пушек, который сокрушил основную массу противника. Несмотря на это атаки шли с упорной регулярностью несколько дней. Казаки и полагали, что порох в крепости скоро кончится, однако крепостные пушки продолжали палить беспощадно. Кроме того, из крепости проводились удачные вылазки. Через 10 дней гетман Сагайдачный ушел от стен крепости.

Воевода  Аладьин  вернулся в Донков, и уж было стал его восстанавливать. Однако в 1619 году царь Михаил Фёдорович повелел поставить новую крепость в устье речки Вязовки ближе к границе Руси – нынешний Данков.

Позже рядом с уничтоженной крепостью возникло село Стрешнево. Рвы сожженного Донкова всегда напоминали  о прошлом. Они пережили и само село.

Остатки крепостного рва.jpg

От Стрешнево остались только развалины некогда красивейшей церкви, в которой сохранились местами иконопись. А в память о крепости Донков в девяностые годы прошлого века установлен памятный знак, с ошибочной датой ее уничтожения – 1521 год. Истинную же картину трагедии на основе вновь открывшихся архивных документов воссоздал историк Антон Ракитин. Ее и пересказал краевед Николай Скуратов. 

Памятный камень Донкова.jpg

Церковь в Стрешнево.jpg

Сохранившаяся часть входных ворот в церковь Стрешнево.jpg

Сохранившиеся иконопись в храме Стрешнево.jpg

Колодец у Стрешнево.jpg

Неподалеку от памятного камня вырыт святой колодец, со студеной водой, которая утоляет жажду путников.

Старое и новое

Данков собор.jpg

Наш путь назад лежит через Данков. Город живет своей неспешной провинциальной  жизнью.  Российская глубинка. Чем-то он напоминает древний Елец, чем-то Лебедянь.  Город  в силу возможности обустраивается. Но старое и новое здесь все еще соседствуют.  В Липецке когда-то краеведческий музей располагался в Христорождественском соборе. С момента возвращения храмам РПЦ прошло уже почти 30 лет.

Музей и храм дмитрия Солунского.jpg

В Данкове же музей до сих пор находится в стенах храма Дмитрия Солунского.  Причем одно в одном из помещений здания проводятся церковные службы.  Экспонаты музея:  бюст Ленина или картина с Троцким и матросом Железняком, красные знамена, соседствуют с распятием, хоругвями, иконами.  Это тоже своего рода экспозиция – свидетельство постсоветского время. Правда, на Данковщине оно немного затянулось. 

В музее Данкова.jpg

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Места красивые, места разбойные

По пути из Данкова в Липецк мы побывали в еще паре живописных мест - на Анином  утёсе и в Анином лесу.  Расположены лес и утёс, названные в честь разбойницы Анны, напротив села Новоникольское, через реку Дон. Связывает село и места обитания атаманши деревянный мостик.  В месте переправы бежит по камням Дон. Река здесь мелководная, так как тут стояла когда-то мельница, действовавшая до 40-х годов прошлого века.  Позже появилась ГЭС. Теперь же просто катит свои воды Дон по камням плотин бывшей мельницы и гидроэлектростанции. А впереди открывается вид на Анину гору, или утёс. 

Новоникольское мост и вид на анин утёс.jpg

Новоникольское место где стояла мельница и ГЭС.jpg

Вид на Дон и Синие камни (23).jpg

Вид на Дон и Синие камни (31).jpg

Новоникольское Дон.jpg

По легендам, обитала в этих краях разбойница Анна. Ее банда пряталась в лесу, который цел и поныне, в нем полно ягод, грибов, дичи, а с утёса шайка высматривала проходящие по Дону купеческие суда, и  на них нападала.  Но в народе Анна считается не зловещей фигурой, как, к примеру. Кудеяр, а кем-то вроде Робин Гуда. Она, якобы, помогала бедным, и раздавала часть награбленного нуждающимся. 

Вислая балка и Анин лес.jpg

Шайку разбойницы Анны уничтожили государевы казаки, а ее саму загнали в балку. Казакам она не сдалась и покончила с собой. С тех пор урочище напротив перекатов Дона, неподалеку от утёса, носит название Вислая балка. 

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#маршрут выходного дня #туризм

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