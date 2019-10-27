Общество
6 минут назад
Донские разбойники и город, которого нет
В очередную осеннюю прогулку GOROD48 отправился в Данковский район.
По Данковскому району мы путешествовали уже несколько раз, наш рассказ о заповедных природных территориях, старинных усадьбах, величественных храмах, планетарии можно прочитать здесь.
Во время этого путешествия мы побываем на месте, где когда-то стоял город Донков, который считается прародителем нынешнего Данкова. По дороге к Донкову мы посетим целый ряд достопримечательностей.
К Кудеяру по старинному мосту
Первая достопримечательность в нашей осенней прогулке - село Требунки. Откуда пошло его название неизвестно, но обитали в нем служивые люди Данкова, казаки и драгуны, а позже обычные крестьяне. Поэтому совершенно непонятно, как в селе появился удивительный мост и кто заплатил за его строительство. Известно лишь, что мост с краснокирпичной ограждением, было проложен через глубокий овраг в 1906 году. Мост сохранился до наших дни в своем первозданном виде.
Через этот красивый мост наш путь лежит к известному туристическому месту - «Синим камням» у въезда в село Долгое. Это валуны песчаника, выступающие из крутого берега Дона. У россыпи этой есть и другие названия: «Конь-камень», «Синь-камень» и «Кудеяр-камень». Последнее связано с древней легендой о разбойнике Кудеяре. Как гласит предание, атаман, когда казаки разгромили его шайку, спрятал награбленное как раз под этими камнями. Для защиты клада, Кудеяр превратил своего коня и семерых разбойников в камни - один из камней очень похож на коня.
- Предание гласит - много злых дел натворил Кудеяр, долго гонялись за ним казачьи отряды, да бестолку, - рассказывает наш гид краевед Николай Скуратов. - Наконец, пришёл на службу к царю Ивану Грозному татарский хан Бигильдин – удалой всадник Дикого Поля. Поручил царь Бигильдину особое задание – найти и убить Кудеяра. По душе пришлась такая охота отважному воину, да хитёр был Кудеяр, всегда уходил от погони – полгода гонялся за ним Бигильдин. Наконец, настал час их встречи. Оба отряда одновременно вышли на поляну возле Дона. Прятаться разбойникам было уже поздно, а бегству препятствовал слишком высокий берег.
Сблизились. Вдруг от татар отделился всадник, подскакал к разбойникам и предложил:
- Я, хан Бигильдин, вызываю тебя, Кудеяр! Не будем губить наших бойцов, выходи один на один.
Уверен был воин в своих силах, что стоил по сравнению с ним разбойничий атаман? Но и Кудеяр тоже считал себя лучшим бойцом на Руси, поэтому на поединок согласился без колебаний.
Противники взяли копья и разъехались на концы просторного луга, потом пустили коней вскачь и одновременно метнули копья. Всадники легли на гривы коней, как по команде, копья пролетели над ними и упали в траву. Кони стремительно сблизились, выхватить оружие бойцы не успели, ударили друг друга кулаками в грудь, и оба выпали из сёдел. Вскочили на ноги, мгновенно обнажили сабли и стали поочерёдно атаковать. То один наседал и наносил удары, а другой отбивался, то менялись ролями. Силы противников были равными.
Удивление видавших виды зрителей вызвала другая схватка – злобная битва коней, потерявших всадников. Они сначала сделали круг по поляне, словно оценивая противника, а потом, как бешеные собаки набросились друг на друга. И воины и разбойники оцепенели в сёдлах поражённые невиданным и страшным зрелищем. Кони рвали друг друга зубами, били копытами так, что хрустели кости. Постепенно они начали слабеть и приседать на передние ноги. Вдруг из последних сил рванулись и впились друг другу в глотки. Фонтан крови взметнулся в небо и оросил поляну, а кони упали замертво. Поражённый страшным зрелищем Кудеяр на секунду отвлёкся и пропустил мощный удар. Татарская сабля пробила кожаный панцирь и прошла сквозь сердце атамана. Но Бигильдин вскинул голову в радостном крике слишком рано. Падающий Кудеяр одним движением выхватил кинжал и метнул его в противника. Клинок вошёл в подбородок, проткнул кричащее горло и вышел из макушки. Оба бойца рухнули рядом с конями. Один из разбойников подбежал к ним, выдернул кинжал из тела Бигильдина и подал воину из татарского отряда. Тот в свою очередь вытащил саблю из груди Кудеяра и подал русскому. Противники сделали по два шага назад и поклонились друг другу. А в это время погибшие быстро обратились в камни и образовали вечный памятник разбойничьей славе и вольнице Дикой степи.
Россыпь камней долго украшала правый берег Дона, но может не пережить нашествие типичных для нашей страны «отдыхающих». Сейчас камни изрисованы краской и надписями «Здесь был..». Вокруг них множество «кротовьих нор» - ямок сделанных черными копателями.
Здесь же, неподалеку, и крутая гора, на которой, по преданию и стояла крепость Кудеяра. По другой легенде, крепость подожгли казаки, они выкурили из нее Кудеяра, взяли в плен и казнили.
Но нам в другую крепость - разгромленную и сожженную другим татем, гетманом Сагайдачным, во время его похода на Москву в союзе с поляками.
По крепостным рвам
Путь в город-крепость Донков, или бывшее село Стрешнево, лежит по берегу Дона напротив села Полибино. С дороги видно парк знаменитой усадьбы Нечаевых-Мальцовых, над макушками его деревьев можно даже увидеть гиперболоидную башню инженера Шухова. А еще можно увидеть особняки нуворишей, отгородивших в Полибино десятки гектаров. Тоже, своего рода, достопримечательность этих мест, относящаяся уже к новейшей истории.
Но нас интересуют не особняки, а остатки двух рядов рвов крепости Донков. Их отлично видно, по ним можно побродить и даже пособирать тёрн, который в изобилии растет на месте старого Донкова. И представить, как когда-то здесь кипела жизнь. Играли дети, женщины занимались своими делами, хлопотали по хозяйству, а их мужья…
Мужей, в тот злосчастный день, когда к крепости подошла армия запорожских казаков, шедших на подмогу Лжедмитрию, а заодно грабивших и уничтожавших русские селения, почти не было. Лишь маленький отряд оставался на охране Донкова. А под ударами орды изменников-казаков под водительством атамана Сагайдачного уже пали Ливны, Елец, Лебедянь, и вот они подошли к Донкову. И не встретили почти никакого сопротивления.
- Это было летом 1618 года. Воевода крепости Донков Федор Аладьин с большим отрядом казаков отправился в Москву за боезапасом, - рассказывает Николай Скуратов. - Пороха и свинца в донских крепостях имелось мало. Они были потрачены на войну с атаманом Заруцким в 1615 году и другими ворами в период Смутного времени. Припасы воевода Аладьин получил, но по пути домой гонец доставил ему страшную весть об уничтожении Донкова. Он повернул обоз в город Михайлов (сейчас город в Рязанской области), где совместно со Степаном Ушаковым наладил оборону. Через некоторое время к Михайловской крепости подошел Сагайдачный. Запорожцы ринулись на приступ, будучи уверенным, что боезапаса в крепости нет. Неожиданно грянул залп крепостных пушек, который сокрушил основную массу противника. Несмотря на это атаки шли с упорной регулярностью несколько дней. Казаки и полагали, что порох в крепости скоро кончится, однако крепостные пушки продолжали палить беспощадно. Кроме того, из крепости проводились удачные вылазки. Через 10 дней гетман Сагайдачный ушел от стен крепости.
Воевода Аладьин вернулся в Донков, и уж было стал его восстанавливать. Однако в 1619 году царь Михаил Фёдорович повелел поставить новую крепость в устье речки Вязовки ближе к границе Руси – нынешний Данков.
Позже рядом с уничтоженной крепостью возникло село Стрешнево. Рвы сожженного Донкова всегда напоминали о прошлом. Они пережили и само село.
От Стрешнево остались только развалины некогда красивейшей церкви, в которой сохранились местами иконопись. А в память о крепости Донков в девяностые годы прошлого века установлен памятный знак, с ошибочной датой ее уничтожения – 1521 год. Истинную же картину трагедии на основе вновь открывшихся архивных документов воссоздал историк Антон Ракитин. Ее и пересказал краевед Николай Скуратов.
Неподалеку от памятного камня вырыт святой колодец, со студеной водой, которая утоляет жажду путников.
Старое и новое
Наш путь назад лежит через Данков. Город живет своей неспешной провинциальной жизнью. Российская глубинка. Чем-то он напоминает древний Елец, чем-то Лебедянь. Город в силу возможности обустраивается. Но старое и новое здесь все еще соседствуют. В Липецке когда-то краеведческий музей располагался в Христорождественском соборе. С момента возвращения храмам РПЦ прошло уже почти 30 лет.
В Данкове же музей до сих пор находится в стенах храма Дмитрия Солунского. Причем одно в одном из помещений здания проводятся церковные службы. Экспонаты музея: бюст Ленина или картина с Троцким и матросом Железняком, красные знамена, соседствуют с распятием, хоругвями, иконами. Это тоже своего рода экспозиция – свидетельство постсоветского время. Правда, на Данковщине оно немного затянулось.
Места красивые, места разбойные
По пути из Данкова в Липецк мы побывали в еще паре живописных мест - на Анином утёсе и в Анином лесу. Расположены лес и утёс, названные в честь разбойницы Анны, напротив села Новоникольское, через реку Дон. Связывает село и места обитания атаманши деревянный мостик. В месте переправы бежит по камням Дон. Река здесь мелководная, так как тут стояла когда-то мельница, действовавшая до 40-х годов прошлого века. Позже появилась ГЭС. Теперь же просто катит свои воды Дон по камням плотин бывшей мельницы и гидроэлектростанции. А впереди открывается вид на Анину гору, или утёс.
По легендам, обитала в этих краях разбойница Анна. Ее банда пряталась в лесу, который цел и поныне, в нем полно ягод, грибов, дичи, а с утёса шайка высматривала проходящие по Дону купеческие суда, и на них нападала. Но в народе Анна считается не зловещей фигурой, как, к примеру. Кудеяр, а кем-то вроде Робин Гуда. Она, якобы, помогала бедным, и раздавала часть награбленного нуждающимся.
Шайку разбойницы Анны уничтожили государевы казаки, а ее саму загнали в балку. Казакам она не сдалась и покончила с собой. С тех пор урочище напротив перекатов Дона, неподалеку от утёса, носит название Вислая балка.
Во время этого путешествия мы побываем на месте, где когда-то стоял город Донков, который считается прародителем нынешнего Данкова. По дороге к Донкову мы посетим целый ряд достопримечательностей.
К Кудеяру по старинному мосту
Первая достопримечательность в нашей осенней прогулке - село Требунки. Откуда пошло его название неизвестно, но обитали в нем служивые люди Данкова, казаки и драгуны, а позже обычные крестьяне. Поэтому совершенно непонятно, как в селе появился удивительный мост и кто заплатил за его строительство. Известно лишь, что мост с краснокирпичной ограждением, было проложен через глубокий овраг в 1906 году. Мост сохранился до наших дни в своем первозданном виде.
Через этот красивый мост наш путь лежит к известному туристическому месту - «Синим камням» у въезда в село Долгое. Это валуны песчаника, выступающие из крутого берега Дона. У россыпи этой есть и другие названия: «Конь-камень», «Синь-камень» и «Кудеяр-камень». Последнее связано с древней легендой о разбойнике Кудеяре. Как гласит предание, атаман, когда казаки разгромили его шайку, спрятал награбленное как раз под этими камнями. Для защиты клада, Кудеяр превратил своего коня и семерых разбойников в камни - один из камней очень похож на коня.
- Предание гласит - много злых дел натворил Кудеяр, долго гонялись за ним казачьи отряды, да бестолку, - рассказывает наш гид краевед Николай Скуратов. - Наконец, пришёл на службу к царю Ивану Грозному татарский хан Бигильдин – удалой всадник Дикого Поля. Поручил царь Бигильдину особое задание – найти и убить Кудеяра. По душе пришлась такая охота отважному воину, да хитёр был Кудеяр, всегда уходил от погони – полгода гонялся за ним Бигильдин. Наконец, настал час их встречи. Оба отряда одновременно вышли на поляну возле Дона. Прятаться разбойникам было уже поздно, а бегству препятствовал слишком высокий берег.
Сблизились. Вдруг от татар отделился всадник, подскакал к разбойникам и предложил:
- Я, хан Бигильдин, вызываю тебя, Кудеяр! Не будем губить наших бойцов, выходи один на один.
Уверен был воин в своих силах, что стоил по сравнению с ним разбойничий атаман? Но и Кудеяр тоже считал себя лучшим бойцом на Руси, поэтому на поединок согласился без колебаний.
Противники взяли копья и разъехались на концы просторного луга, потом пустили коней вскачь и одновременно метнули копья. Всадники легли на гривы коней, как по команде, копья пролетели над ними и упали в траву. Кони стремительно сблизились, выхватить оружие бойцы не успели, ударили друг друга кулаками в грудь, и оба выпали из сёдел. Вскочили на ноги, мгновенно обнажили сабли и стали поочерёдно атаковать. То один наседал и наносил удары, а другой отбивался, то менялись ролями. Силы противников были равными.
Удивление видавших виды зрителей вызвала другая схватка – злобная битва коней, потерявших всадников. Они сначала сделали круг по поляне, словно оценивая противника, а потом, как бешеные собаки набросились друг на друга. И воины и разбойники оцепенели в сёдлах поражённые невиданным и страшным зрелищем. Кони рвали друг друга зубами, били копытами так, что хрустели кости. Постепенно они начали слабеть и приседать на передние ноги. Вдруг из последних сил рванулись и впились друг другу в глотки. Фонтан крови взметнулся в небо и оросил поляну, а кони упали замертво. Поражённый страшным зрелищем Кудеяр на секунду отвлёкся и пропустил мощный удар. Татарская сабля пробила кожаный панцирь и прошла сквозь сердце атамана. Но Бигильдин вскинул голову в радостном крике слишком рано. Падающий Кудеяр одним движением выхватил кинжал и метнул его в противника. Клинок вошёл в подбородок, проткнул кричащее горло и вышел из макушки. Оба бойца рухнули рядом с конями. Один из разбойников подбежал к ним, выдернул кинжал из тела Бигильдина и подал воину из татарского отряда. Тот в свою очередь вытащил саблю из груди Кудеяра и подал русскому. Противники сделали по два шага назад и поклонились друг другу. А в это время погибшие быстро обратились в камни и образовали вечный памятник разбойничьей славе и вольнице Дикой степи.
Россыпь камней долго украшала правый берег Дона, но может не пережить нашествие типичных для нашей страны «отдыхающих». Сейчас камни изрисованы краской и надписями «Здесь был..». Вокруг них множество «кротовьих нор» - ямок сделанных черными копателями.
Здесь же, неподалеку, и крутая гора, на которой, по преданию и стояла крепость Кудеяра. По другой легенде, крепость подожгли казаки, они выкурили из нее Кудеяра, взяли в плен и казнили.
Но нам в другую крепость - разгромленную и сожженную другим татем, гетманом Сагайдачным, во время его похода на Москву в союзе с поляками.
По крепостным рвам
Путь в город-крепость Донков, или бывшее село Стрешнево, лежит по берегу Дона напротив села Полибино. С дороги видно парк знаменитой усадьбы Нечаевых-Мальцовых, над макушками его деревьев можно даже увидеть гиперболоидную башню инженера Шухова. А еще можно увидеть особняки нуворишей, отгородивших в Полибино десятки гектаров. Тоже, своего рода, достопримечательность этих мест, относящаяся уже к новейшей истории.
Но нас интересуют не особняки, а остатки двух рядов рвов крепости Донков. Их отлично видно, по ним можно побродить и даже пособирать тёрн, который в изобилии растет на месте старого Донкова. И представить, как когда-то здесь кипела жизнь. Играли дети, женщины занимались своими делами, хлопотали по хозяйству, а их мужья…
Мужей, в тот злосчастный день, когда к крепости подошла армия запорожских казаков, шедших на подмогу Лжедмитрию, а заодно грабивших и уничтожавших русские селения, почти не было. Лишь маленький отряд оставался на охране Донкова. А под ударами орды изменников-казаков под водительством атамана Сагайдачного уже пали Ливны, Елец, Лебедянь, и вот они подошли к Донкову. И не встретили почти никакого сопротивления.
- Это было летом 1618 года. Воевода крепости Донков Федор Аладьин с большим отрядом казаков отправился в Москву за боезапасом, - рассказывает Николай Скуратов. - Пороха и свинца в донских крепостях имелось мало. Они были потрачены на войну с атаманом Заруцким в 1615 году и другими ворами в период Смутного времени. Припасы воевода Аладьин получил, но по пути домой гонец доставил ему страшную весть об уничтожении Донкова. Он повернул обоз в город Михайлов (сейчас город в Рязанской области), где совместно со Степаном Ушаковым наладил оборону. Через некоторое время к Михайловской крепости подошел Сагайдачный. Запорожцы ринулись на приступ, будучи уверенным, что боезапаса в крепости нет. Неожиданно грянул залп крепостных пушек, который сокрушил основную массу противника. Несмотря на это атаки шли с упорной регулярностью несколько дней. Казаки и полагали, что порох в крепости скоро кончится, однако крепостные пушки продолжали палить беспощадно. Кроме того, из крепости проводились удачные вылазки. Через 10 дней гетман Сагайдачный ушел от стен крепости.
Воевода Аладьин вернулся в Донков, и уж было стал его восстанавливать. Однако в 1619 году царь Михаил Фёдорович повелел поставить новую крепость в устье речки Вязовки ближе к границе Руси – нынешний Данков.
Позже рядом с уничтоженной крепостью возникло село Стрешнево. Рвы сожженного Донкова всегда напоминали о прошлом. Они пережили и само село.
От Стрешнево остались только развалины некогда красивейшей церкви, в которой сохранились местами иконопись. А в память о крепости Донков в девяностые годы прошлого века установлен памятный знак, с ошибочной датой ее уничтожения – 1521 год. Истинную же картину трагедии на основе вновь открывшихся архивных документов воссоздал историк Антон Ракитин. Ее и пересказал краевед Николай Скуратов.
Неподалеку от памятного камня вырыт святой колодец, со студеной водой, которая утоляет жажду путников.
Старое и новое
Наш путь назад лежит через Данков. Город живет своей неспешной провинциальной жизнью. Российская глубинка. Чем-то он напоминает древний Елец, чем-то Лебедянь. Город в силу возможности обустраивается. Но старое и новое здесь все еще соседствуют. В Липецке когда-то краеведческий музей располагался в Христорождественском соборе. С момента возвращения храмам РПЦ прошло уже почти 30 лет.
В Данкове же музей до сих пор находится в стенах храма Дмитрия Солунского. Причем одно в одном из помещений здания проводятся церковные службы. Экспонаты музея: бюст Ленина или картина с Троцким и матросом Железняком, красные знамена, соседствуют с распятием, хоругвями, иконами. Это тоже своего рода экспозиция – свидетельство постсоветского время. Правда, на Данковщине оно немного затянулось.
Места красивые, места разбойные
По пути из Данкова в Липецк мы побывали в еще паре живописных мест - на Анином утёсе и в Анином лесу. Расположены лес и утёс, названные в честь разбойницы Анны, напротив села Новоникольское, через реку Дон. Связывает село и места обитания атаманши деревянный мостик. В месте переправы бежит по камням Дон. Река здесь мелководная, так как тут стояла когда-то мельница, действовавшая до 40-х годов прошлого века. Позже появилась ГЭС. Теперь же просто катит свои воды Дон по камням плотин бывшей мельницы и гидроэлектростанции. А впереди открывается вид на Анину гору, или утёс.
По легендам, обитала в этих краях разбойница Анна. Ее банда пряталась в лесу, который цел и поныне, в нем полно ягод, грибов, дичи, а с утёса шайка высматривала проходящие по Дону купеческие суда, и на них нападала. Но в народе Анна считается не зловещей фигурой, как, к примеру. Кудеяр, а кем-то вроде Робин Гуда. Она, якобы, помогала бедным, и раздавала часть награбленного нуждающимся.
Шайку разбойницы Анны уничтожили государевы казаки, а ее саму загнали в балку. Казакам она не сдалась и покончила с собой. С тех пор урочище напротив перекатов Дона, неподалеку от утёса, носит название Вислая балка.