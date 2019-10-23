Происшествия
47 минут назад
В Липецкой области два человека погибли в автомобиле, врезавшемся в здание
Погибли два человека.
Трагедия произошла в селе Захаровка Воловского района сегодня ночью. Как стало известно GOROD48, автомобиль, в котором находились 7 человек, врезался в заброшенное здание.
Два человека находившиеся в автомобиле погибли, пятеро доставлены в больницу. Среди пострадавших есть ребенок.
По предварительным данным, водитель автомобиля был пьян.
Два человека находившиеся в автомобиле погибли, пятеро доставлены в больницу. Среди пострадавших есть ребенок.
По предварительным данным, водитель автомобиля был пьян.
Евлампий