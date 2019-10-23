Происшествия

47 минут назад

В Липецкой области два человека погибли в автомобиле, врезавшемся в здание

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#аария #ДТП
В Липецкой области два человека погибли в автомобиле, врезавшемся в здание

Погибли два человека.

Трагедия произошла в селе Захаровка Воловского района сегодня ночью. Как стало известно GOROD48, автомобиль, в котором находились 7 человек, врезался в заброшенное здание. 

Два человека находившиеся в автомобиле погибли, пятеро доставлены в больницу. Среди пострадавших есть ребенок.

По предварительным данным, водитель автомобиля был пьян.


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#аария #ДТП

Комментарии (1)

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Евлампий

21 минуту назад
дебилам али права на вождение и доступность авто ,а это хуже алкоголизма,нация деградирует и самоубиваеться
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