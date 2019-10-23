В Липецкой области два человека погибли в автомобиле, врезавшемся в здание

Погибли два человека.

Трагедия произошла в селе Захаровка Воловского района сегодня ночью. Как стало известно GOROD48, автомобиль, в котором находились 7 человек, врезался в заброшенное здание.



Два человека находившиеся в автомобиле погибли, пятеро доставлены в больницу. Среди пострадавших есть ребенок.



По предварительным данным, водитель автомобиля был пьян.





