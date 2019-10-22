Общество
сегодня, 14:31
Памятный знак «За заслуги перед городом Липецком» получат сразу... 64 человека!
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В этом году в мэрии решили наградить одной муниципальной медалью целый оркестр.
Сегодня на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета начальник управления внутренней политики городской администрации Евгений Зенков предложил депутатам номинировать Памятным знаком «За заслуги перед городом Липецком» симфонический оркестр МУ «Липецкий дом музыки».
Оркестр, которым руководит Константин Барков, получит медаль в связи с 30-летием со дня образования, а также за «добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и искусства». Коллектив, в котором работают 64 человека, в первый раз получает муниципальную награду (до этого оркестр отмечали Почетной грамотой главы Липецка и председателя Липецкого горсовета в 2009 году и Благодарственными письмами областного управления культуры в 2011 и 2014 годах).
Симфонический оркестр МУ «Липецкий дом музыки» последние 10 лет участвует в разных музыкальных фестивалях как в России, так и за рубежом. В активе коллектива - дипломы китайского конкурса «Золотой Будда», французских фестивалей «Музыка на Лазурном побережье» и «Музыка на Перламутровом побережье».
Это - первое предложение мэрии после скандальной номинации на знак «За заслуги перед городом Липецком» 64-летнего вице-спикера горсовета Евдокии Бычковой и депутата областного Совета, директор ООО «Липецкглавснаб» Владимир Чеботарев (оба - члены партии «Справедливая Россия»). После публикации GOROD48 «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше», в которой мы рассказали о странностях в представлении Евдокии Бычковой, ее кандидатуру из окончательного списка голосования исключили.
Оркестр, которым руководит Константин Барков, получит медаль в связи с 30-летием со дня образования, а также за «добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и искусства». Коллектив, в котором работают 64 человека, в первый раз получает муниципальную награду (до этого оркестр отмечали Почетной грамотой главы Липецка и председателя Липецкого горсовета в 2009 году и Благодарственными письмами областного управления культуры в 2011 и 2014 годах).
Симфонический оркестр МУ «Липецкий дом музыки» последние 10 лет участвует в разных музыкальных фестивалях как в России, так и за рубежом. В активе коллектива - дипломы китайского конкурса «Золотой Будда», французских фестивалей «Музыка на Лазурном побережье» и «Музыка на Перламутровом побережье».
Это - первое предложение мэрии после скандальной номинации на знак «За заслуги перед городом Липецком» 64-летнего вице-спикера горсовета Евдокии Бычковой и депутата областного Совета, директор ООО «Липецкглавснаб» Владимир Чеботарев (оба - члены партии «Справедливая Россия»). После публикации GOROD48 «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше», в которой мы рассказали о странностях в представлении Евдокии Бычковой, ее кандидатуру из окончательного списка голосования исключили.
2 743
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