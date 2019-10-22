сегодня, 10:59
Полицейские задержали кладбищенского вора
В селе Никольское Усманского района украли ограду кладбища. Полицейские задержали по подозрению в краже задержали местного рецидивиста.
- В совершении преступления подозреваемый признался полностью и сообщил, что краденное сдал в пункт приема металлолома, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
СВЕТЛАНА
Может,
Алканы 15-го
?
На левом берегу,
Я взял вину на себя
007