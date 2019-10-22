Происшествия

сегодня, 10:59

Полицейские задержали кладбищенского вора

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#кража
Полицейские задержали кладбищенского вора

В селе Никольское Усманского района украли ограду кладбища. Полицейские задержали по подозрению в краже задержали местного рецидивиста.

Кражу около 50 метров металлического ограждения администрация села заметила 17 октября, а уже вчера полицейские задержали вероятного вора -  ранее судимого за кражу 29-летнего местного жителя.

- В совершении преступления подозреваемый признался полностью и сообщил, что краденное сдал в пункт приема металлолома, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.  

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

7 1126
#кража

Комментарии (7)

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СВЕТЛАНА

10 минут назад
Когда ж этих мелких воришек пересадают.Лодыри.кроме смерти ничего не заслуживают.Согласитете.и тюрьма их не лечит и не исправляет.
ответить

Может,

сегодня, 11:28
?, опустили?
ответить

Алканы 15-го

сегодня, 11:27
Ищут золотые челюсти наверное
ответить

?

сегодня, 11:25
Лепекин совсем опустился?
ответить

На левом берегу,

сегодня, 11:19
в Липе,Нос любил висяки на бомжей вешать
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Я взял вину на себя

сегодня, 11:12
Зима скоро,чтобы выжить надо закрыться
ответить

007

сегодня, 11:11
А что все два раза задерживать пришлось?
ответить

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