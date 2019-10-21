Охотников из Липецкой области задержали в Карачаево-Черкессии

Охотники нарушили правила добычи тура

20 октября на КПП поселка Пхия сотрудниками Погрануправления ФСБ по КЧР был остановлен внедорожник с четырьмя жителями – охотниками из Краснодарского края и Липецкой области. У них при себе имелось гладкоствольное и нарезное огнестрельное оружие, а также мясо дикого животного - тура.



Выехавшим на место происшествия сотрудникам отдела полиции по Урупскому району задержанные представили разрешение на добычу тура в количестве одной особи. Однако было установлено, что после отстрела животного, нарушители не закрыли лицензию на месте. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



В соответствии с действующим законодательством, охотник обязан сразу после отстрела зверя внести записи об этом в разрешении на охоту, это делается до разделки и транспортировки животного. Данная норма прописано в законе, чтобы у гражданина не было соблазна по одной и той же лицензии, уже фактически использованной, продолжать охотиться.



Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Республике Карачаево-Черкессия, транспортировка продукции охоты и ее реализация производится при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных или при наличии заполненного отрывного талона к указанному разрешению. В случае, если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана норма допустимой добычи более одной особи охотничьих животных в день либо не указано конкретное количество особей охотничьих животных или норма допустимой добычи в сезон, транспортировка соответствующей продукции охоты осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов без отметки о добыче на его оборотной стороне.





