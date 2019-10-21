Происшествия

сегодня, 12:16

Охотников из Липецкой области задержали в Карачаево-Черкессии

7 963
#охота #браконьерство
Охотников из Липецкой области задержали в Карачаево-Черкессии

Охотники нарушили правила добычи тура

20 октября на КПП поселка Пхия сотрудниками Погрануправления ФСБ по КЧР был остановлен внедорожник с четырьмя жителями – охотниками из Краснодарского края и Липецкой области. У них при себе имелось гладкоствольное и нарезное огнестрельное оружие, а также мясо дикого животного - тура.

Выехавшим на место происшествия сотрудникам отдела полиции по Урупскому району задержанные представили разрешение на добычу тура в количестве одной особи. Однако было установлено, что после отстрела животного, нарушители не закрыли лицензию на месте. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В соответствии с действующим законодательством, охотник обязан сразу после отстрела зверя внести записи об этом в разрешении на охоту, это делается до разделки и транспортировки животного. Данная норма прописано в законе, чтобы у гражданина не было соблазна по одной и той же лицензии, уже фактически использованной, продолжать охотиться.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Республике Карачаево-Черкессия, транспортировка продукции охоты и ее реализация производится при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных или при наличии заполненного отрывного талона к указанному разрешению. В случае, если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана норма допустимой добычи более одной особи охотничьих животных в день либо не указано конкретное количество особей охотничьих животных или норма допустимой добычи в сезон, транспортировка соответствующей продукции охоты осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов без отметки о добыче на его оборотной стороне.


img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
7 963
#охота #браконьерство

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Платите налоги

55 минут назад
Бербенец вспомнил молодость)))
ответить

Жто уродливые люди

сегодня, 12:36
Animal planet., получающие удовольствие от убийства того. Кто им ничего сделать не может.....
ответить

Animal planet.

сегодня, 12:31
Вот уроды,там это вам не тут. Вот нахера им понадобилось убивать тура,жрать что ли нечего.
ответить

Охотничег

сегодня, 12:31
Аааа, в Краснодаре никто не охотился)))
ответить

Бараний рог

сегодня, 12:31
Уроды, гурманы, хотели мясо дикого тура попробовать.
ответить

Аааа

сегодня, 12:27
Бедные-голодные ох-Ки. Доедающие последний хлеб без масла. Купили оружие. Лицензия. И поехали в Краснодаре стрелять животное. Аборигены!
ответить

Уроды

сегодня, 12:24
Голодают что ли?
ответить

Еще в рубрике

Мужчина с пистолетом пытался прорваться в университет
#пистолет #угроза убийством
1
Мужчина с пистолетом пытался прорваться в университет

17 минут назад

Происшествия
В придорожных кафе Липецкой области выявлены нарушения
#нарушения #кафе
2
В придорожных кафе Липецкой области выявлены нарушения

сегодня, 11:36

Происшествия
Пассажирка «Форда» скончалась в больнице
#дтп #гибель
19
Пассажирка «Форда» скончалась в больнице

сегодня, 11:28

Происшествия
Трое подростков и один ребенок пострадали в авариях в Липецкой области
#дтп
Трое подростков и один ребенок пострадали в авариях в Липецкой области

сегодня, 11:18

Происшествия
Рабочие трамвайного депо пострадали от взрыва газа
#взрыв #ЧП #трамвай
3
Рабочие трамвайного депо пострадали от взрыва газа

сегодня, 10:33

Происшествия
На грязинской трассе столкнулись мотоцикл и автомобиль
#дтп
4
На грязинской трассе столкнулись мотоцикл и автомобиль

сегодня, 10:25

Происшествия