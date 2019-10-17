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54 минуты назад
Липецкая вечЁрка: встреча с извращенцем, неопознанный водитель и пивной договор
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 17 октября.
В социальных сетях появилось видео, снятое на территории общественного пространства Городище. Там днем во вторник, 15 октября, заметили извращенца. Мужчина занимался самоудовлетворением рядом с детской площадкой. Полицейские инициировали собственную проверку.
Около полуночи в Хлевенском районе на трассе Хлевное – Липецк легковой автомобиль «Мерседес» врезался в движущийся впереди грузовик «МАН». Водитель «Мерседеса» погиб на месте, его личность не установлена.
Более сотни комментариев оставлено под сообщением «Игорь Артамонов хочет научить липчан культуре пития». Питейные заведения должны работать по единым стандартам. Они подразумевают обеспечение комфорта и безопасности горожан, благоустройство прилегающей территории, ее очистку зимой от снега. Помещения заведений должны соответствовать требованиям строительных правил по уровням шума, вибрации, должны быть оборудованы отдельными входами и выходами. Единый стандарт деятельности заведений, претендующих на включение в категорию «общественного питание» включает помимо двух туалетов (мужского и женского) и отдельной вентиляции еще и такие требования, как наличие кухни, меню, не менее двадцати посадочных мест в зале, официантов.
Также в перечне самых обсуждаемых новость про жестокое обращение с животными. Труп несчастной липецкой дворняжки будут исследовать в Волгоградской области. Животное с тяжелейшими травмами в конце июля нашли местные жители. У собаки был сломан позвоночник, переломан таз, отбиты внутренние органы. Травмы, полученные Симой, оказались неизлечимыми, и собаку усыпили. Полиция еще летом начала проверку по этой ситуации, но она пока ничем не закончилась — ни возбуждением уголовного дела, ни постановлением об отказе в возбуждении производства.
Около полуночи в Хлевенском районе на трассе Хлевное – Липецк легковой автомобиль «Мерседес» врезался в движущийся впереди грузовик «МАН». Водитель «Мерседеса» погиб на месте, его личность не установлена.
Более сотни комментариев оставлено под сообщением «Игорь Артамонов хочет научить липчан культуре пития». Питейные заведения должны работать по единым стандартам. Они подразумевают обеспечение комфорта и безопасности горожан, благоустройство прилегающей территории, ее очистку зимой от снега. Помещения заведений должны соответствовать требованиям строительных правил по уровням шума, вибрации, должны быть оборудованы отдельными входами и выходами. Единый стандарт деятельности заведений, претендующих на включение в категорию «общественного питание» включает помимо двух туалетов (мужского и женского) и отдельной вентиляции еще и такие требования, как наличие кухни, меню, не менее двадцати посадочных мест в зале, официантов.
Также в перечне самых обсуждаемых новость про жестокое обращение с животными. Труп несчастной липецкой дворняжки будут исследовать в Волгоградской области. Животное с тяжелейшими травмами в конце июля нашли местные жители. У собаки был сломан позвоночник, переломан таз, отбиты внутренние органы. Травмы, полученные Симой, оказались неизлечимыми, и собаку усыпили. Полиция еще летом начала проверку по этой ситуации, но она пока ничем не закончилась — ни возбуждением уголовного дела, ни постановлением об отказе в возбуждении производства.
444