Общество

25 минут назад

Семь липецких городов могут благоустроить за счет федерального бюджета

8 344
#благоустройство #конкурс
Семь липецких городов могут благоустроить за счет федерального бюджета

Липецкая область планирует выдвинуть на конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений проекты обновления общественных пространств в Ельце, Грязях, Данкове, Задонске, Лебедяни, Усмани и Чаплыгине.

- Конкурс проводится министерством строительства. Один из критериев, от которого зависит одобрение заявки на федеральное финансирование — общественное обсуждение проектов благоустройства. Активность горожан в обсуждении проектов особенно учитывается министерством строительства, так как важно благоустроить общественные пространства с учетом мнения самих жителей, то есть удовлетворить их запросы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления ЖКХ по Липецкой области.

Регион готовится подать заявки этой осенью. Проекты благоустройства рассмотрит специальная комиссия министерства строительства. Каких-то ограничений для регионов на число одобренных проектов нет, то есть могут победить все липецкие заявки или, наоборот, ни одна концепция не получит денег.

В социальных сетях для поддержки Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений запущена специальная акция. Для участия в ней нужно записать и выложить небольшое видео, в котором рассказать о малом или историческом городе, его истории, жителях, природе. Обязательное условие - обозначение поста хэштегом #городаменяютсядлянас.

Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды проводится минстроем РФ с 2018 года. Его призовой фонд составляет пять миллиардов рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. С помощью конкурса на территории 63 субъектов страны уже реализуются 160 проектов благоустройства.


8 344
#благоустройство #конкурс

Комментарии (8)

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И естественно

3 минуты назад
Про мятро имени Олег Пятрович Королева)))
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Теперь

4 минуты назад
ещё надо вспомнить про катящиеся камни-и морду набить)))
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Тербунатор

6 минут назад
Первый электробус (по сути- трамвай без причиндалов) поехал...в добрый путь...Оттестируем,выберем получше и ...к 2025 году-30% гор тр на эл
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Ребёнок

9 минут назад
сначала дадут конфетку
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Тербунатор

9 минут назад
Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им
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Правильно!

10 минут назад
Тербунатор, в Твитере отразить надо)))
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Тербунатор

14 минут назад
А Вы-то господа америкосы, европендроиды, что-нибудь кроме оболванивания проводите? А-а то-то дем кишка тонка... ИПпона мать - кто мы - Европа или иное??? Мы - ВЕЛИКАЯ РОССИЯ и пошли вы...
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Липецким

16 минут назад
Ничего давать нельзя. Они все разворуют. А что не разворуют-испортят.
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