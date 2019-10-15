Семь липецких городов могут благоустроить за счет федерального бюджета

Липецкая область планирует выдвинуть на конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений проекты обновления общественных пространств в Ельце, Грязях, Данкове, Задонске, Лебедяни, Усмани и Чаплыгине.

- Конкурс проводится министерством строительства. Один из критериев, от которого зависит одобрение заявки на федеральное финансирование — общественное обсуждение проектов благоустройства. Активность горожан в обсуждении проектов особенно учитывается министерством строительства, так как важно благоустроить общественные пространства с учетом мнения самих жителей, то есть удовлетворить их запросы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления ЖКХ по Липецкой области.



Регион готовится подать заявки этой осенью. Проекты благоустройства рассмотрит специальная комиссия министерства строительства. Каких-то ограничений для регионов на число одобренных проектов нет, то есть могут победить все липецкие заявки или, наоборот, ни одна концепция не получит денег.



В социальных сетях для поддержки Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений запущена специальная акция. Для участия в ней нужно записать и выложить небольшое видео, в котором рассказать о малом или историческом городе, его истории, жителях, природе. Обязательное условие - обозначение поста хэштегом #городаменяютсядлянас.



Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды проводится минстроем РФ с 2018 года. Его призовой фонд составляет пять миллиардов рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. С помощью конкурса на территории 63 субъектов страны уже реализуются 160 проектов благоустройства.





