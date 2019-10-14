сегодня, 11:06
Пожароопасный сезон в Липецкой области завершен
С 14 октября 2019 года в лесах Липецкой области завершился пожароопасный сезон. Приказ об окончании сезона подписал руководитель управления лесного хозяйства региона Юрий Божко. Основанием для завершения пожароопасного сезона послужила установившаяся холодная и устойчивая дождливая осенняя погода.
Инспекторами лесной охраны было составлено 108 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все виновные лица привлечены к административной ответственности.
Благодаря проводимым мероприятиям по охране лесов от пожаров в 2019 году на территории государственного лесного фонда Липецкой области не произошло ни одного лесного пожара, сообщили в пресс-службе Управления лесного хозяйства Липецкой области.