59 минут назад
41-летний ревнивец забил сожительницу до смерти
41-летний житель деревни Кубань Грязинского района признан судом виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Мужчину, скрывавшегося в Липецке, задержали в тот же день. Установлено, что жестокость к потерпевшей он проявлял и ранее, причинив женщине ножевые ранения в августе 2017 года, но тогда уголовное дело было прекращено в суде за примирением сторон.
Вину в совершении очередного преступления он признал еще на стадии предварительного следствия и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте избиения. При допросе он пояснил, что избил сожительницу в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности.
Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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