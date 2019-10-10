41-летний ревнивец забил сожительницу до смерти

41-летний житель деревни Кубань Грязинского района признан судом виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что днем 27 октября прошлого года после совместного распития спиртных напитков мужчина жестоко избил 46-летнюю сожительницу. На крики женщина пришла её сестра, проживающая во второй половине дома, она застала родственницу уже в бессознательном состоянии. Избитую женщину госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 4 ноября она умерла в больнице от последствий закрытой черепно-мозговой травмы.



Мужчину, скрывавшегося в Липецке, задержали в тот же день. Установлено, что жестокость к потерпевшей он проявлял и ранее, причинив женщине ножевые ранения в августе 2017 года, но тогда уголовное дело было прекращено в суде за примирением сторон.



Вину в совершении очередного преступления он признал еще на стадии предварительного следствия и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте избиения. При допросе он пояснил, что избил сожительницу в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности.



Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

