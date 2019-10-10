Происшествия
сегодня, 09:00
22-летний житель области после новогоднего корпоратива напал на полицейского
Суд вынес приговор по делу 22-летнего жителя Добринского района, которого обвиняли в нападении на полицейского.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, вечером 25 декабря 2018 года полицейские заметили на остановке общественного транспорта у здания грязинской автостанции пьяного мужчину, который материл прохожих.
Полицейские сделали ему замечание и предупредили об административной ответственности за мелкое хулиганство. В ответ дебошир сорвал погон с форменной куртки сотрудника полиции и нанес ему два удара кулаком по голове. Нарушитель был доставлен в отдел полиции и помещен в камеру для административно задержанных лиц. Оказалось, что он напился на новогоднем корпоративе.
Полицейский, которого он ударил, получил закрытую черепно-мозговую травму, которую судмедэксперты расценили как повреждение, причинившее легкий вред его здоровью.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил моральный вред, причиненный потерпевшему, и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.
Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, вечером 25 декабря 2018 года полицейские заметили на остановке общественного транспорта у здания грязинской автостанции пьяного мужчину, который материл прохожих.
Полицейские сделали ему замечание и предупредили об административной ответственности за мелкое хулиганство. В ответ дебошир сорвал погон с форменной куртки сотрудника полиции и нанес ему два удара кулаком по голове. Нарушитель был доставлен в отдел полиции и помещен в камеру для административно задержанных лиц. Оказалось, что он напился на новогоднем корпоративе.
Полицейский, которого он ударил, получил закрытую черепно-мозговую травму, которую судмедэксперты расценили как повреждение, причинившее легкий вред его здоровью.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил моральный вред, причиненный потерпевшему, и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.
Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Слышал,
Это
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Липчанин
ттт
Дух Лёхи Сокольского
Валетов