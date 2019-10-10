Происшествия

сегодня, 09:00

22-летний житель области после новогоднего корпоратива напал на полицейского

7 567
#насилие в отношении представителя власти
22-летний житель области после новогоднего корпоратива напал на полицейского
Суд вынес приговор по делу 22-летнего жителя Добринского района, которого обвиняли в нападении на полицейского.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, вечером 25 декабря 2018 года полицейские заметили на остановке общественного транспорта у здания грязинской автостанции пьяного мужчину, который материл прохожих. 

Полицейские сделали ему замечание и предупредили об административной ответственности за мелкое хулиганство. В ответ дебошир сорвал погон с форменной куртки сотрудника полиции и нанес ему два удара кулаком по голове. Нарушитель был доставлен в отдел полиции и помещен  в камеру для административно задержанных лиц. Оказалось, что он напился на новогоднем корпоративе.

Полицейский, которого он ударил, получил закрытую черепно-мозговую травму,  которую судмедэксперты расценили как повреждение, причинившее легкий вред его здоровью.

В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил моральный вред, причиненный потерпевшему, и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

 

7 567
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (7)

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Слышал,

9 минут назад
В Добринке через одного-алканы и психи
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Это

10 минут назад
Тралик был?
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=====

15 минут назад
в амереке бы этого чепушка ,пристрелили за нападение и это было бы правильно.
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Липчанин

42 минуты назад
На корпоративах бухло паленое и салат недельной закваски и вот результат....
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ттт

сегодня, 09:25
я уж думал кто то пораньше начал отмечать, на 2,5 месяца. Полицай мог бы быть и попрофессиональней, задержать пьяного неадеквата можно и не получая по роже.
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Дух Лёхи Сокольского

сегодня, 09:17
В Добринке все глупенькие!
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Валетов

сегодня, 09:16
Надо было ещё пальцы отбить молотком!
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