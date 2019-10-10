22-летний житель области после новогоднего корпоратива напал на полицейского

Суд вынес приговор по делу 22-летнего жителя Добринского района, которого обвиняли в нападении на полицейского.



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, вечером 25 декабря 2018 года полицейские заметили на остановке общественного транспорта у здания грязинской автостанции пьяного мужчину, который материл прохожих.



Полицейские сделали ему замечание и предупредили об административной ответственности за мелкое хулиганство. В ответ дебошир сорвал погон с форменной куртки сотрудника полиции и нанес ему два удара кулаком по голове. Нарушитель был доставлен в отдел полиции и помещен в камеру для административно задержанных лиц. Оказалось, что он напился на новогоднем корпоративе.



Полицейский, которого он ударил, получил закрытую черепно-мозговую травму, которую судмедэксперты расценили как повреждение, причинившее легкий вред его здоровью.



В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил моральный вред, причиненный потерпевшему, и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.



Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.







