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сегодня, 17:30
Ребенок посмотрел мультик и прыгнул с балкона с зонтом
Мальчик не пострадал
Пятилетний мальчик из поселка Жешарт Усть-Вымского района Коми выпрыгнул с третьего этажа с зонтом в руках и не пострадал. Ребенок решил повторить действия героев мультфильма, передает Вести.ру.
В прокуратуре Усть-Вымского района уточнили, что мать мальчика во время инцидента находилась на работе. Дома с ребенком остались отчим и младший брат. Мужчина отлучился в магазин за продуктами. Старший ребенок с ним не пошел, остался смотреть мультфильмы. Двери и окна в квартире в этот момент были закрыты.Герой мультфильма так лихо пользовался зонтом как парашютом, что вдохновил ребенка на необдуманные действия. Мальчика на земле нашел случайный прохожий. Прыжок обошелся без тяжелых травм.
На родителей ребенка составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Мать мальчика получила предупреждение.
В прокуратуре Усть-Вымского района уточнили, что мать мальчика во время инцидента находилась на работе. Дома с ребенком остались отчим и младший брат. Мужчина отлучился в магазин за продуктами. Старший ребенок с ним не пошел, остался смотреть мультфильмы. Двери и окна в квартире в этот момент были закрыты.Герой мультфильма так лихо пользовался зонтом как парашютом, что вдохновил ребенка на необдуманные действия. Мальчика на земле нашел случайный прохожий. Прыжок обошелся без тяжелых травм.
На родителей ребенка составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Мать мальчика получила предупреждение.