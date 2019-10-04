Экономика

26 минут назад

Первый завод елецкой площадки экономзоны «Липецк» откроют в конце 2019 года

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#ОЭЗ "Липецк"
Первый завод елецкой площадки экономзоны «Липецк» откроют в конце 2019 года

На предприятии, чья заявленная стоимость 3,3 млрд рублей, будут производить средства защиты растений.

Новый завод ОЭЗ «Липецк» откроют не раньше конца ноября 2019 года. Генеральный директор ООО «Шанс Энтерпрайз» Евгения Сузина сообщила GOROD48, что на предприятии в Елецком районе завершен монтаж оборудования, но при этом не озвучила точную дату запуска производства. 

Коллеги Сузиной заявили, что «открытие завода произойдет не раньше конца ноября 2019 года. Это зависит от погодных условий.

В настоящее время идет благоустройство территории предприятия: строители укладывают асфальт, высаживают деревья. В перспективе строительство фонтана».    

«Шанс Энтерпрайз» будет производить средства защиты растений. Заявленная стоимость проекта 3,3 миллиарда рублей. Возводить первый завод на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» начали в январе 2018 года. На предприятии трудоустроят более 130 рабочих и специалистов.

Сергей Ракитин
165
#ОЭЗ "Липецк"

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