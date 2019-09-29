Пассажир пытался угнать авто таксиста в Липецке

Мужчина был пьян.

Сегодня ночью в Липецке у дома № 5 на улице 15 микрорайон произошел конфликт между пассажиром и водителем такси, который обернулся уголовным делом.



В разгар конфликта водитель вышел из-за руля. Беспокойный пассажир пересел на его место и "вдарил по газам". Однако путь его был недалек - машина угодила в дерево.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники ОП №3 возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ - угон с применением насилия неопасного для здоровья жертвы. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления.

