Происшествия

20 минут назад

Пассажир пытался угнать авто таксиста в Липецке

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#угон
Пассажир пытался угнать авто таксиста в Липецке

Мужчина был пьян.

Сегодня ночью в Липецке у дома № 5 на улице 15 микрорайон произошел конфликт между пассажиром и водителем такси, который обернулся уголовным делом.

В разгар конфликта водитель вышел из-за руля. Беспокойный пассажир пересел на его место и "вдарил по газам". Однако путь его был недалек - машина угодила в дерево.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники ОП №3 возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ - угон с применением насилия неопасного для здоровья жертвы. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления.
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#угон

Комментарии (2)

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Клиника Федоровых

2 минуты назад
Везите его к нам
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Эх

6 минут назад
Дебилушка таксист , ключики надо забирать
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