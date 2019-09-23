В Липецкой области снизилось количество самоубийств на 93%

Липецкая область обогнала по динамике снижения числа самоубийств все регионы ЦФО в том числе Москву

Росстат предоставил изданию Лайф.ру статистику по самоубийствам с 2010 по 2019 год."Впервые за пять лет число самоубийств в Центральном федеральном округе (ЦФО) снизилось за первые пять месяцев года примерно на 25%. В ряде регионов процент сокращения смертей превышает 35%. Согласно предоставленной ведомством статистике, возглавила тройку лидеров Липецкая область, за ней следуют Москва и Владимирская область. Эксперты объясняют положительную тенденцию стабилизацией жизни в стране.Однако в среде ударников нашёлся и аутсайдер. Единственный из 18 регионов субъект, в котором смертность увеличилась на треть, — Курская область. В 2015 году с января по май здесь свели счёты с жизнью 33 гражданина, а в 2019-м за аналогичный период — уже 43.Динамика снижения количества самоубийств в Липецкой области превысила 93%, первое место по ЦФО. В 2015 году число ушедших из жизни таким образом в регионе с января по май составило 85 человек. А в 2019-м за аналогичный период — только шесть человек. Второй по положительному результату оказалась Москва — около 41%. В 2015 году свели счёты с жизнью 211 человек, в 2019-м — 121 человек. Третий регион, в котором число самоубийств сократилось на 39%, — Владимирская область (136 человек — в 2015-м и 82 человека — в 2019-м).В остальных 14 регионах — Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях также прослеживается положительная динамика снижения количества самоубийств по сравнению с 2015 годом. Единственный регион, в котором число самоубийств выросло почти на 30%, — Курская область. В 2015 году с января по май свели счёты с жизнью 33 гражданина. В 2019-м — уже 45 человек.По мнению психиатра Андрея Березанцева, для снижения суицидальных настроений в обществе есть несколько причин. Главная из них — стабилизация экономики, избавление от страхов и появление возможности развития. Подрастающее поколение видит перспективы в карьерном росте.

— Молодёжь стала более продвинутой, учит языки, больше общается, встречает меньше барьеров в жизни. Молодые люди понимают, что благодаря труду и саморазвитию можно достичь многого в жизни, — объяснил психиатр.

По его мнению, среди других моментов, которые влияют на уменьшение количества самоубийц, — снижение числа пьющих людей.

Врач-психотерапевт Андрей Шмилович объяснил, что суицид — это не только плохое настроение или депрессия, но почти всегда некое расстройство психики.

— Мне хочется верить, что снижение самоубийств происходит и потому, что психиатрическая служба становится более доступной и качественной, — сказал он. — Увеличение количества мероприятий, направленных на просвещение населения в психиатрии, снижает страх людей перед специалистами, поэтому повышается число обращений к психиатрам.

Нарколог Сергей Полятыкин добавил, что цифры статистики можно объяснить и снижением количества пациентов наркодиспансеров. По словам специалиста, основная причина употребления наркотиков — отсутствие личного счастья и неуверенность в завтрашнем дне.

— Самые страшные года в моей практике — первая половина 90-х, когда после открытия границ доступными стали наркотики и большое количество алкоголя, — вспоминает нарколог.

Эксперт не исключил, что даже при самой благоприятной экономической ситуации в обществе с социальной конкуренцией всегда останутся люди, которые в силу особенности психики хуже остальных адаптируются к изменениям жизни", сообщает издание.