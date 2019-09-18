Общество

6 минут назад

Ремонт приостановит движение трамваев по двум маршрутам

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#транспорт
Ремонт приостановит движение трамваев по двум маршрутам
Как сообщили в городском департаменте транспорта, 19 сентября в районе трамвайной остановки «улица Чехова» будут менять стрелочные переводы. В связи этим  с 10.00 до окончания работ движение трамваев по маршрутам № 1 «Центральный рынок – ДП6», № 1К «Центральный рынок – улица Чехова» будет приостановлено.

Во время ремонтных работ  перевозку пассажиров будут обеспечивать  5 трамваев по временной схеме «Центральный рынок – 21 микрорайон» в прямом и обратном направлениях. Также  будет организована перевозка пассажиров 1 автобусом на участке улично-дорожной сети «пл. Клименкова – ДП6» в прямом направлении по схеме «пл. Клименкова – ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская – ул. Ильича – ул. 3 Сентября – ул. Воронежская – остановочный пункт «ДП6», в обратном направлении по схеме «ДП6» - ул. Воронежская – ул. 3 Сентября – ул. Краснозаводская – ул. Краснознаменная – ул. Коммунистическая – пл. Клименкова».

Движение трамваев по маршруту № 5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» будет осуществляться согласно расписанию без изменений.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.

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#транспорт

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