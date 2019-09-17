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21-летнего парня обвиняют в половой связи с несовершеннолетней
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, обвиняемого в половой связи с несовершеннолетней.
В ходе расследования уголовного дела юноша дал признательные показания. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.