21-летнего парня обвиняют в половой связи с несовершеннолетней

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, обвиняемого в половой связи с несовершеннолетней.

По данным следствия,обвиняемый, зная о малолетнем возрасте своей избранницы, летом 2018 года вступил с ней в интимные отношения. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как забеременевшая 15-летняя школьница обратилась в женскую консультацию.



В ходе расследования уголовного дела юноша дал признательные показания. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.