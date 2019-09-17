Происшествия

27 минут назад

21-летнего парня обвиняют в половой связи с несовершеннолетней

535
#связь с несовершеннолетней
21-летнего парня обвиняют в половой связи с несовершеннолетней

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, обвиняемого в половой связи с несовершеннолетней.

По данным следствия,обвиняемый, зная о малолетнем возрасте своей избранницы, летом 2018 года вступил с ней в интимные отношения. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как забеременевшая 15-летняя школьница обратилась в женскую консультацию.

В ходе расследования уголовного дела юноша дал признательные показания. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
535
#связь с несовершеннолетней

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пьяный рецидивист забил знакомого металлической трубой
#убийство
1
Пьяный рецидивист забил знакомого металлической трубой

48 минут назад

Происшествия
В Липецкой области за сутки сгорели две машины
#пожар
15
В Липецкой области за сутки сгорели две машины

сегодня, 10:29

Происшествия
Под Липецком «Лада-Приора» слетела с дороги
#авария #ГИБДД
4
Под Липецком «Лада-Приора» слетела с дороги

сегодня, 08:57

Происшествия
Борьба с огнем в районе Силикатного продолжается
#пожар #трава
4
Борьба с огнем в районе Силикатного продолжается

вчера, 19:55

Происшествия
Коммерсант пытался подкупить полицейского
#взятка
12
Коммерсант пытался подкупить полицейского

вчера, 19:48

Происшествия
В Липецкой области сухо и до +18
9
В Липецкой области сухо и до +18

вчера, 17:57

Происшествия