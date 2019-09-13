Сварщик погиб после взрыва газового баллона

Рабочий получил смертельные ожоги.

Инцидент произошел 2 сентября на территории НЛМК. Во время работы сварщика взрорвался газовый баллон. В результате 56-летний рабочий получил серьезные ожоги. Мужчина был доставлен в областной ожоговый центр. Медики зафиксировали у него ожоги 53% тела. Травмы оказались несовместимыми с жизнью – спустя чуть более недели мужчина умер.



Выяснилось, что сварщик является сотрудником компании «Теплоэнергомонтаж». Опрашиваются руководители и должностные лица компании, в том числе и ответственные за соблюдение техники безопасности.



По информации GOROD48, ООО «ТЭМ» в качестве места происшествия представило строительный вагончик за пределами территории НЛМК, в котором инсценировали взрыв. Вместе с тем, в результате внутреннего расследования на НЛМК обнаружили реальное место происшествия со следами деформаций от хлопка газовоздушной смеси.



- 11 сентября НЛМК узнал о трагическом случае, который произошел 2 сентября с работником подрядной организации, - сообщили GOROD48 в пресс-службе НЛМК. - Первичное расследование установило, что пострадавший тайком, без оказания экстренной помощи, был вывезен с территории предприятия. Только 11 сентября поступила случайная информация, о том что пострадавший скончался 10 сентября в больнице ГЗУ ЛГБ №3 «Свободный сокол». По предварительным данным, травма была получена работником ООО «Теплоэнергомонтаж», что было скрыто, как организацией, так и правоохранительными органами. До настоящего времени официальных данных ни от кого не получено. В связи этим отношения с ООО «Теплоэнергомонтаж» приостановлены и сотрудники организации лишены возможности въезда на территорию комбината. НЛМК готовит представление в прокуратуру.



