Происшествия

37 минут назад

Сварщик погиб после взрыва газового баллона

7 1246
#техника безопасности
Сварщик погиб после взрыва газового баллона

Рабочий получил смертельные ожоги.

Инцидент произошел 2 сентября на территории  НЛМК. Во время работы сварщика взрорвался газовый баллон. В результате 56-летний рабочий получил серьезные ожоги. Мужчина был доставлен в областной ожоговый центр. Медики зафиксировали у него ожоги 53% тела. Травмы оказались несовместимыми с жизнью – спустя чуть более недели мужчина умер.

Выяснилось, что сварщик является сотрудником компании «Теплоэнергомонтаж». Опрашиваются руководители и должностные лица компании, в том числе и ответственные за соблюдение техники безопасности.

По информации GOROD48, ООО «ТЭМ» в качестве места происшествия представило строительный вагончик за пределами территории НЛМК, в котором инсценировали взрыв. Вместе с тем, в результате внутреннего расследования на НЛМК обнаружили реальное место происшествия со следами деформаций от хлопка газовоздушной смеси.

- 11 сентября НЛМК узнал о трагическом случае, который произошел 2 сентября с работником подрядной организации, - сообщили GOROD48 в пресс-службе НЛМК. - Первичное расследование установило, что пострадавший тайком, без оказания экстренной помощи, был вывезен с территории предприятия. Только 11 сентября поступила случайная информация, о том что пострадавший скончался 10 сентября в больнице ГЗУ ЛГБ №3 «Свободный сокол». По предварительным данным, травма была получена работником ООО «Теплоэнергомонтаж», что было скрыто, как организацией, так и правоохранительными органами. До настоящего времени официальных данных ни от кого не получено. В связи этим отношения с ООО «Теплоэнергомонтаж» приостановлены и сотрудники организации лишены возможности въезда на территорию комбината. НЛМК готовит представление в прокуратуру.

7 1246
#техника безопасности

Комментарии (7)

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Кир

1 минуту назад
Руководителей под суд! Сто и не один раз вспоминаю СССР. Порядка было больше.
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Сосед

2 минуты назад
Долгострой пилят по кускам газсварщикии и сука ночью почему то ! Как же задолбала эта стройка и орущие ночью сторожа ,деды ведь сука а пьют как молодежь,а прошлую ночь кабель там видать обжигали вонь шла караул
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Вот он

3 минуты назад
лагерный
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Для Вот он

5 минут назад
А какой режим тебя бы устроил?
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Вот он

8 минут назад
Путинский режим, и будет только хуже с каждым днём !. Жизнь человека ничего не стоит !, Ты до чего страну довёл Путин ?! Будь ты проклят, старик кАбаев !.
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Стрелец

14 минут назад
Ужас, что творят
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Знаю его

21 минуту назад
Андрюша,сын папы ТЭМА,замутил чтоб не попасть на большие проблемы вывез его с НЛМК! Но не дебил?
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