«Моего сына публично унизили в мужской раздевалке бассейна»

Мама второклассника считает, что ее сына унижают из-за того, что он не такой как все.

Конфликт, о котором GOROD48 рассказала мама юного пловца, случилась в бассейне «Волна» села Боринское еще в мае. По словам Светланы, из-за издевательств ее сын отказался посещать спортивную секцию, хотя имеет к этому медицинские показания. По мнению же тренера Екатерины Высоцкой, проблема высосана из пальца, и если бы не напористость родителей мальчика, майский конфликт был бы давно забыт.



«Сегодня сыну описали майку, а завтра что? Изнасилуют?»



Семилетний Миша занимается плаванием с 10-месячного возраста по медицинским показаниям: у него проблемы с органами дыхания и избыточный вес. «Над ним смеются его сверстники, дразнят, как-то его вещи выбросили из его шкафчика в бассейне», - говорит Светлана.



6 мая, после очередных занятий, Миша вышел из здания ДЮСШ очень расстроенным. Плюхнулся в автомобиль родителей и сказал, что Женя и Стас написали на его майку в раздевалке. Светлана птицей влетела в помещение бассейна, успела застать в раздевалке обидевших ее сына мальчиков, его сверстников:



- Стали разбираться. Стас признался, что он написал на майку Миши. Сказал, что не знал, что она его. Пришла мама Стаса, накричала на него. Забрала майку, сказала, что вернет нам ее, когда дома постирает.



Возможно, что все было бы забыто, но через неделю Миша пострадал в бассейне еще раз. На этот раз он сказал, что его толкнули, и он ударился ногой об угол железного шкафчика для вещей. Когда Светлана примчалась в бассейн, и тренер Екатерина Высоцкая будто бы сказала ей, что Миша неадекватен, и что семье нужно принять к нему какие-то меры.



- Сын рассказал, что его сначала дразнили, а потом толкнули. Он ободрал ногу до крови. В мае директор спортшколы Вадим Кинчешвили пообещал нам перевести сына в другую группу, но потом от своего слова отказался.



Конфликт выплеснулся за пределы «Волны». По словам Светланы, они обошли с жалобами на повеление детей дирекцию ДЮСШ и администрацию Липецкого района. В свою очередь мама Стаса, которую Светлана называет хорошей знакомой тренера Высоцкой, пошла на нее с жалобой в районную прокуратуру.



- Материалы передали в суд по административному делу об оскорблении. Суд истцам отказал.



По словам Светланы, тренер Высоцкая стала на защиту не ее сына, а Стаса. Мол, он отличник, хороший чтец. Но и ее сын хорошо учится! Но из-за боязни расправы над ним он отказался после летних каникул ходить в бассейн, хотя обещал родителям, что не оставит занятий плаванием.



- Моего сына публично унизили в мужской раздевалке бассейна. А у нас дома кошка и то в лоток ходит! Сегодня сыну описали майку, а завтра что? Изнасилуют? А тренер, выходит, поощряет такое поведение мальчиков! Кстати, другой мальчик, Женя, одноклассник моего сына, на следующий день после событий 6 мая всем в школе рассказывал о том, как он и Стас помочились на майку Миши. Мы бы хотели, чтобы нам принесли извинения. И хотели бы продолжить занятия в бассейне, - говорит Светлана.



«Я вступилась за Стаса - никто не имеет права устраивать судилище мальчику»



Екатерина Высоцкая говорит, что очень устала от этой истории. «У меня - специализированное образование. Я - тренер по плаванию. С малышами занимаюсь вот уже 12 лет. Такой случай у меня - первый».



По словам тренера, дети в группе, где возник конфликт, сказали, что мальчики друг с другом просто играли. Резвились в душевой. Вероятно, майка Миши упала на мокрый пол. Семилетние мальчики говорили, что просто обливали друг друга водой. Вот и все.



Саму эту ситуацию тренер не видела. Но потом была вынуждена зайти в раздевалку, когда там появилась мама Миши. По словам Высоцкой, женщина просто орала на Стаса, кричала, что тот помочился на майку Миши. Названный виноватым ребенок стоял, потупив взор. От такого к нему обращения впал в ступор. «Потом из дома мне позвонила мама Стаса, сказала, что он заговорил только через четыре часа после событий в бассейне».



- Светлана при все оскорбляла Стаса. Называла его дебилом. Требовала исключить его из группы, выгнать из бассейна. При этом Миша был одет в ту саму майку, которую ему будто бы описали. Ну так же не может быть! Конечно, я вступилась за Стаса - никто не имеет права устраивать судилище мальчику.



Мама Стаса, Кристина, пыталась успокоить разошедшуюся Светлану. Она, по словам тренера, предлагала купить Мише новую майку. Потом сказала, что возьмет домой майку Миши и постирает.



- После этих событий я стала ходить в прокуратуру: на меня посыпались обвинения в некомпетентности, в том, что я не слежу за детьми на занятиях.



14 мая Миша получил небольшую травму. Тренер говорит, что мальчик выскочил из душа и стал пинать железный шкафчик ногами. Как результат - царапина на ноге. «У родителей Миши тут же родилась версия, что ребенка избили. Но сам Миша молчал как партизан, когда его спрашивали о причине получения им травмы. И меня обвинили в том, что я не вызвала «скорую помощь». А зачем? У нас есть сертифицированный медкабинет, где Мише обработали ранку на ноге».



- 16 мая в ДЮСШ прошло родительское собрание, на котором Светлана потребовала исключения из секции Стаса. Мол, его семья живет в Липецке, а там много плавательных бассейнов. Маму Миши никто не поддержал. Я вообще не понимаю, что Светлане надо? То извинений, то новую майку, то нового тренера, - говорит Екатерина Высоцкая.



«Не понимаю, почему родители Миши перестали водить его в наш бассейн»



Директор боринской ДЮСШ Вадим Кенчошвили говорит о том, что за все время работы сельского бассейна такой инцидент случился впервые. «И главное, что нет никаких доказательств тому, что кто-то из детей публично унизил Мишу - только его слова». При этом Вадим Кенчошвили говорит, что им дорог каждый их воспитанник.



- Мы предложили родителям Миши вариант продолжения занятий в другой группе бассейна. Мы предложили им и другого тренера, но они заявляют, что хотят заниматься только у Высоцкой. Дело - за ними. И я не понимаю, почему родители Миши перестали водить его в наш бассейн?



Игорь Луговой



P.S. Имена всех детей изменены.



P.P.S. Автор публикации советует всем родителям посмотреть психологическую драму режиссера Томаса Винтерберга, датский художественный фильм «Охота». Ее сюжет построен на фантазии ребенка, испортившей жизнь не одному взрослому человеку.